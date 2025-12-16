Expreso
Avengers pelicula
El logo de Avengers: Doomsday ya circula entre los fans más atentosInstagram: @avengers

Avengers: Doomsday: ¿Qué revela el tráiler filtrado sobre el regreso de Steve Rogers?

Filtración del tráiler de Avengers: Doomsday revela posible regreso de Steve Rogers como Capitán América

Las redes sociales comenzaron a eliminar un supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday tras una ola de reclamos por derechos de autor. El video, que se difundió rápidamente en plataformas como X, Reddit y YouTube, ofrecía un primer vistazo —aunque borroso— al presunto regreso de Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans.

El regreso de Steve Rogers como Capitán América

En las imágenes, una figura en motocicleta llega a una casa de los años 50, reconocida por los fans como la misma que aparece en la escena final de Avengers: Endgame. Dentro, se revela que es Rogers, quien guarda su uniforme de Capitán América y sostiene a un bebé. El tráiler concluye con el mensaje: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.

Posible falsificación y primeras pistas

La deficiente calidad del material hace plausible que se trate de un montaje generado con inteligencia artificial, difícil de identificar por lo borroso de la grabación. Aun así, algunos usuarios sostienen que Marvel estaría retirando estos clips mediante reclamos de copyright, lo que deja abierta la interpretación. Según trascendió, el avance oficial se proyectaría en cines antes del estreno de Avatar: Fire and Ash hacia finales de esta semana de diciembre. 

Ese mismo día, los hermanos Russo compartieron en Instagram una fotografía en primer plano acompañada del hashtag #AvengersDoomsday. Aunque la imagen resulta enigmática, varios seguidores creen distinguir lo que sería el detalle de una rueda de motocicleta, posiblemente vinculada al tráiler filtrado.

Rumores de rodaje y el físico de Evans

Aunque Marvel no ha confirmado oficialmente su participación, rumores del rodaje apuntan a la construcción secreta de esta casa, lo que alimentó especulaciones. Además, seguidores han analizado fotos recientes de Evans, señalando que recuperó su físico característico del superhéroe.

En entrevistas, Evans no negó directamente su regreso. En junio comentó a ScreenRant: “Es triste no estar con el grupo, pero estoy seguro de que harán algo increíble”.

El regreso de Rogers, ¿realidad o ilusión digital?

Entre rumores, supuestos filtrados y publicaciones enigmáticas, Avengers: Doomsday ya genera un nivel de expectativa que recuerda a los grandes estrenos de la saga. Si bien nada ha sido confirmado oficialmente por Marvel, las pistas y especulaciones apuntan a un regreso cargado de nostalgia y sorpresas.

La posibilidad de ver nuevamente a Steve Rogers en pantalla, junto con la incorporación de figuras icónicas en nuevos roles, coloca a esta producción en el centro de la conversación global. Lo cierto es que, real o falso, el tráiler ha cumplido su cometido: mantener a los fans atentos y alimentar la anticipación por lo que promete ser uno de los capítulos más comentados del Multiverso.

