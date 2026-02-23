Así es 'Ternura', un duelo entre padre e hijo que se juega en escena

Bajo una luz roja que cae como un telón ondulado, un hombre permanece de pie en el centro del escenario. Viste camiseta y shorts blancos, muñequeras. La imagen remite a una cancha de tenis, pero no hay red ni rival a la vista. Hay silencio. Hay espera. En Ternura, los cuerpos se desplazan como si disputaran un partido imposible: la memoria lanza, el olvido devuelve. Entre mensajes de voz que no saben despedirse, fotografías familiares reducidas a cenizas y vacíos, la obra expone el vínculo quebrado entre un padre y un hijo que se cruzan sin tocarse.

“Es una relación padre e hijo, una relación que está rota, donde hay una desconexión constante, marcada por un duelo”, explica el dramaturgo y director Joce Deux. En ese territorio de agresiones y silencios, la pregunta que atraviesa la obra es directa: “En estas relaciones que son agrestes, que a veces se tornan violentas, que a veces incluso sí quieren comunicarse, acercarse, porque sí hay amor, pero no se tienen las herramientas para hacerlo, ¿dónde queda la ternura?”.

“La Nota”: humor, amor y crisis de pareja llegan a escena en Quito Leer más

La obra se presentará el miércoles 25 y jueves 26 de febrero en el Teatro Variedades Ernesto Albán de la capital.

Un arduo proceso escénico

Ternura es el resultado de un proceso que comenzó en una residencia creativa impulsada por la Fundación Teatro Nacional Sucre. Joce Deux fue seleccionado en una convocatoria de dramaturgia cuya culminación fue la publicación del libro Cuadernos de dramaturgia. Posteriormente, el año pasado, se realizaron lecturas dramáticas con las obras escogidas.

Esas primeras lecturas, presentadas marcaron el primer contacto del texto con el público.

Los actores Diego Coral y Juan Sebastián Ruales asumieron los roles desde entonces. “Escuchar los primeros ensayos con el cuerpo de los actores era conmovedor”, recuerda Deux. Desde la cabina, durante una de las funciones, oía las reacciones de la sala: “Encandila eso, es como una especie de montaña rusa. Uno se va moviendo bajo esas emociones y dices: hay una construcción ahí dentro de la dramaturgia, dentro de los actores, que está dialogando con el público”.

Para Coral, que interpreta al padre, el encuentro con el texto significó una exigencia particular. “No es tan común tener la oportunidad como actor de poder interpretar un texto tan fuerte. Entonces, cuando te enfrentas a eso, es un alivio profesional, porque es un rol que te exige constantemente, y a mí me alegra. Me gusta pensar ¡qué bueno que voy a tener que trabajar fuerte para poder construir este personaje!”, señala. La figura del padre, añade, es “tan primordial en el ser humano y al mismo tiempo una experiencia tan única” que el proceso se volvió “un viaje físico, psicológico y emocional muy intenso”.

RELACIONADAS Tim Hecker y Luzmila Carpio entre los artistas foráneos del Festival de Música Sacra

La puesta en escena actual profundiza esa fisicalidad. Los actores alternan desplazamientos abruptos, cuerpos descalzos, tensiones que se exteriorizan en movimientos trepidantes. Hay escenas en las que comparten un mismo banco alto, espalda con espalda, sin mirarse; en otras, el espacio se abre en una penumbra azulada donde el gesto y la respiración marcan el ritmo. “No es una obra que solamente habla de esta sensibilidad rota, sino que es una obra muy física, donde esa sensibilidad se exterioriza de una manera muy trepidante”, afirma Coral.

“El ansia”: un amor prohibido que vuelve para enfrentar al pasado Leer más

El proceso de escritura también implicó un reto personal. “El reto empieza con enfrentarse a la página blanca”, dice Deux. “Tenemos un mundo simbólico, muchas imágenes, pero a veces hay dificultades para poder articularlas en un lenguaje”. Para él, el tiempo fue determinante: “La posibilidad de hablar de esto ahora es otra que la que hubiese hecho hace diez años. Hay otra mirada”. No escribe pensando en la audiencia, asegura, y recuerda una idea compartida en los talleres por el dramaturgo argentino Mauricio Kartun: “Uno escribe para tres o cuatro personas. Esas tres o cuatro personas son mi niño interior, mi madre, mi padre, mi abuelo, ciertas pérdidas. Entonces lanzas todos los dardos hacia ese lugar”.

Enfrentarse al público

Las lecturas dramáticas dejaron la sensación de que ya existía un acontecimiento escénico. “La gente nos decía: esto no es una lectura, esto ya es una obra”, cuenta Coral. Ese impulso inicial se convirtió en un reto para el montaje definitivo: sostener el diálogo con quienes ya habían escuchado el texto y, al mismo tiempo, expandir su universo visual y corporal. La transición de la lectura al montaje implicó decisiones sobre el espacio, la iluminación y la fisicalidad, sin perder la intensidad que había marcado ese primer encuentro con el público.

Ternura es el resultado de un proceso que comenzó en una residencia creativa impulsada por la Fundación Teatro Nacional Sucre. Archivo FTNS- AnaLu Zapata

A pocos días del estreno, las expectativas se viven desde el trabajo cotidiano. “Yo soy un poco inconsciente de lo que voy sintiendo en el momento”, dice Deux. “Me convoca mucho esta cuestión del entretenimiento, del juego, como si fuese de nuevo un niño, pero desde lo lúdico”. Coral coincide: “No hay espacio para los nervios. En lo que más me enfoco es en el trabajo, en ensayar, en el cansancio, en la emoción”.

Ambos expresan el deseo de que la obra continúe su recorrido más allá de las próximas funciones. La intención, señalan, es que la pieza circule, que tenga nuevas temporadas y pueda presentarse en festivales, ampliando el intercambio con distintos públicos.

Ternura se presentará el miércoles 25 y jueves 26 de febrero, a las 19:00, en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El costo de la entrada es de $8.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!