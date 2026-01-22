Anuel AA preocupa a sus fans: ¿qué revelan sus últimas fotos en redes sociales?

Fotos recientes de Anuel AA generan alarma por su delgadez y recuerdan sus antecedentes médicos

Anuel AA no ha hecho una declaración oficial sobre un presunto problema de salud que preocupa a sus seguidores.

La figura de Anuel AA vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no es por un nuevo lanzamiento musical ni por anuncios de gira. El foco está puesto en su apariencia física.

Luego de que en los últimos días circularan en redes sociales varias fotografías y videos en los que el cantante luce visiblemente más delgado, el cambio no ha pasado desapercibido para sus seguidores y que ha generado una ola de preocupación.

Cambio físico que despierta inquietud en redes sociales

Imágenes y clips difundidos en plataformas como Instagram, X y TikTok muestran al artista con rasgos faciales más marcados, expresión seria y un semblante que muchos describen como cansado.

Para una parte de su base de fanáticos, el cambio resulta tan drástico que algunos incluso lo han calificado como “irreconocible” frente a la imagen que Anuel AA proyectaba habitualmente.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos atribuyen la transformación a un posible cambio en su estilo de vida o rutina personal, otros han expresado abiertamente su inquietud por un eventual problema de salud. Hasta ahora, ni el cantante ni su equipo han ofrecido una explicación oficial que aclare el motivo de su aparente pérdida de peso.

Antecedentes médicos que vuelven a generar alarma

La preocupación por el bienestar del intérprete de Real Hasta la Muerte no surge de la nada. En octubre de 2023, Anuel AA fue hospitalizado de urgencia y sometido a una cirugía de emergencia, episodio que él mismo describió como una “cuestión de vida o muerte”.

Aquella situación obligó a aplazar lanzamientos musicales y compromisos profesionales, siguiendo la recomendación médica de guardar reposo.

Posteriormente, durante su gira Real Hasta la Muerte 2 entre 2024 y 2025, varios conciertos fueron pospuestos o cancelados debido a problemas de salud imprevistos.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el artista tuvo que retirarse antes de un show en Montevideo, tras presentar síntomas relacionados con el corazón que requirieron atención médica inmediata.

Versiones periodísticas sobre su estado de salud

En medio de la incertidumbre, programas de entretenimiento como El Gordo y La Flaca han destacado el cambio físico del cantante.

Ellos han señalado su aspecto “extremadamente delgado” y la presencia de ojeras visibles en recientes apariciones. La ausencia de un pronunciamiento oficial ha alimentado aún más las especulaciones.

La periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, abordó el tema en diciembre de 2025 tras recibir preguntas de seguidores sobre la salud del artista. Según la información publicada, Anuel AA estaría enfrentando presuntas secuelas de la emergencia médica vivida en 2023, relacionadas con problemas estomacales recurrentes.

De acuerdo con ese reporte, su estómago no se habría recuperado completamente tras una intervención derivada de una septicemia, originada, según la versión, por el consumo de un alimento en mal estado durante un viaje a Chile.

La publicación también menciona que su equipo habría confirmado que el cantante no quedó del todo bien, lo que le provocaría crisis estomacales frecuentes y malestares persistentes.

Incluso se señala una recaída reciente atribuida a la ingesta de una bebida demasiado fría, que habría afectado nuevamente su sistema digestivo.

En ese contexto, Fridmann afirmó que el artista estaría combatiendo una bacteria controlable, aunque potencialmente delicada.

Silencio oficial y continuidad profesional

Pese a las versiones y a la creciente preocupación de sus seguidores, Anuel AA no ha ofrecido declaraciones directas sobre su estado actual ni sobre las razones detrás de su cambio físico.

Aunque ha mantenido cierta actividad en sus historias de Instagram, el cantante ha optado por un perfil bajo en cuanto a explicaciones públicas.

Mientras tanto, su agenda profesional continúa en marcha. Recientemente se confirmó su participación como uno de los actos principales en un festival en España, lo que reafirma su vigencia y peso dentro del circuito urbano internacional, incluso en medio de la polémica que rodea su apariencia.

La incertidumbre persiste y sus seguidores permanecen atentos, a la espera de una aclaración que despeje las dudas sobre el estado de salud de uno de los exponentes más influyentes del género urbano.

