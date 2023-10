Anuel AA fue operado de emergencia

El cantante puertorriqueño Anuel AA comunicó este 8 de octubre a sus seguidores, por medio de su red social Instagram, que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia durante la noche.

El artista dijo que la operación fue de vida o muerte, pero no precisó a qué se debió la intervención. Además pidió a sus fanáticos mantenerlo presente en sus oraciones.

Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo y eso es lo único que me importa

Anuel, cantante