Ángela Ponce: "Al emprender, como al entrenar, no hay que darse por vencidos"

Ángela o Gigi es, al día de hoy, una marca de sí misma. Tras encontrar su mejor versión, supo cómo proyectarse en el mundo fitness, adaptarse a los cambios y llegar a más mujeres.

Empezó ese camino no solo como instructora, sino también en el diseño de ropa deportiva para que otras empiecen un ritmo activo como estilo de vida. Y aunque desde pandemia surgieron más marcas similares, no baja los brazos, toma fuerzas y sigue. Pues sabe cuál es su diferenciador y la huella que quiere dejar.

Así va inspirando y demostrando a su comunidad de Instagram que se puede cumplir como mamá, esposa, profesional y emprendedora.

¡Todas a entrenar!

Para la temporada playera, Ángela ofrece algunas recomendaciones.

Tiempo: Con el próximo fin de año escolar y niños en casa, pónganse como meta entrenar al menos tres días a la semana por 40 minutos.

Deporte a elección. Hoy en día está de moda el pádel, pero es mejor ejercitarse con lo que cada quien siente le hace bien, así solo sean caminatas. Incluso desde casa es posible hacer rutinas con elementos como sillas, botellones, entre otros.

Prenda en tendencia. Para llevar en el día a día, están de moda las faldas para pádel. Se las puede combinar con otras prendas más casuales. Y si hablamos de mujeres de más de 60 años, van muy bien opciones de pantalones tipo joggers.

Al planeta hay que cuidarlo

Emprender le permite retomar su pasión por diseñar, “cogerle el gusto a hacer patronajes” y generar empleo a otras mujeres, algo que aprecia muchísimo.

Y debe ser así, porque detrás de cada prenda hay todo un proceso. “Primero hago un molde para mí, lo pruebo, entreno con esta pieza y, si veo que se sube, baja o si se sale un ‘gordito’, lo corrijo y lanzo otro”, explica.

Trabaja en equipo con costureras de Guayaquil, entre las que hay madres solteras y jefas de hogar.

Espera llevar sus productos a Estados Unidos. Cortesía

A modo de anécdota, dice que todo el proceso de diseñar está inspirando a su hija de 10 años. “Me dice que será diseñadora. Y yo feliz si lo hace”.

Ser madre también hace que tome conciencia de la huella que quiere dejar como marca. “Si bien empecé con insumos locales, hoy confecciono con telas orgánicas cuya composición protege de rayos UV y, a nivel de Tierra, se descompone sin dañar el ecosistema. Esta iniciativa surgió a raíz de que me capacité en textiles. Las telas las hallé en Colombia y Brasil”.

Evita también generar desperdicios en la elaboración. “Los retazos se convierten en moños, tipo scrunch, pero nada se bota”.

Sin bajar los brazos

“Una vez dije: ‘Creo que hasta aquí llega GG’. Estaba abrumada, porque surgieron muchas marcas con ropa que traían de afuera, pero ponían su logo. Eran mi competencia y yo ya no tenía ventas. Fue mi segundo hijo quien me dijo: ‘Mami, no puedes cerrar GG, porque Gigi eres tú’. Y es verdad, no me veo sedentaria, necesito estar activa”, cuenta.

Aquello fue en el 2023 y desembocó en la decisión de refrescar la marca. Empezó ese año con sets de crop tops y biker shorts. Hoy su oferta incluye chaquetas, abrigos, faldas para el pádel y más. Y en épocas claves, como Día de la Madre, lanza prendas que pueden combinar entre mamá e hija.

Ya logró abrirse un mercado en Costa Rica y este 2024 está estudiando la posibilidad de llevar sus productos a Estados Unidos.

“Con GG he conocido mujeres que ayudan a brillar a otras mujeres. Yo digo que son mujerones”, comenta sobre quienes la han ayudado a promocionar la marca en sus tiendas en Ecuador y en exterior.

Próxima a cumplir cuatro años en el negocio, dice que la clave para mantenerse vigente es no darse por vencida. “Emprender tiene algo similar a entrenar. No se trata de bajar los brazos cuando algo se pone difícil, sino de cambiar la estrategia”, concluye.

En el mundo fitness

Su pasión por la moda la llevó a las aulas de diseño de moda, pero confiesa que las clases en las que debía hacer patronajes la hicieron desistir. De inmediato se apuntó a la carrera de Marketing y Finanzas, donde se sintió más a gusto con su esencia creativa.

Mientras ejercía, llegó el matrimonio y la mudanza a Costa Rica. En el país caribeño vivió cinco años, tiempo durante el cual experimentó la maternidad y, a la vez, el cuidado de su cuerpo desde lo fitness. Fue entonces que sumó una nueva certificación a su currículum: el de personal training.

Este bagaje del mundo deportivo le despertó la idea de emprender en ropa adecuada para ejercitarse. Y a su regreso a Ecuador junto a su familia en enero de 2020, tras el cierre y la apertura intermitente de los gimnasios por la pandemia, Ángela se dio cuenta de que la modalidad virtual era la mejor forma de ponerse en movimiento de manera segura.

“El mundo estaba pegado al celular, no se podía salir. Sin embargo, teníamos que estar activos y subir defensas de alguna manera”, recuerda.

Con entrenamientos dirigidos por ella, se conectó con personas que se ejercitaban desde casa no solo en Ecuador, sino en diferentes partes como Costa Rica, Alemania y Estados Unidos, específicamente mujeres. Así nació GG Training Session, en el que ‘GG’ hace referencia a Gigi, su sobrenombre. “Mis tres hijos me ayudaban a grabar las clases online... Los turnaba”, recuerda entre risas, y añade: “Luego yo los subía para mantener la cuenta activa”.

Tras esa experiencia vio la necesidad de lanzar la ropa fitness que tenía boceteada. “Se dificultaba importar telas, así que empecé con textiles locales. El problema es que las costureras lamentablemente se enfermaban y el lanzamiento de la marca se seguía postergando”.

El deporte es parte de su vida. Cortesía

Hasta que en abril de ese año pudo al fin lanzar GG Sportwear Training y desde entonces no ha parado. Asistir a ferias de emprendedoras, el Instagram como herramienta y sus conocimientos en marketing se convirtieron en sus grandes aliados para ganar clientes, muchas de las cuales hoy son también sus amigas.

