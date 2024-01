De larga cabellera y hermosos ojos color miel. Alta, mide 1,72 metros. Por haber nacido en Galápagos hace 22 años, Emily Mora tiene un acento neutro. Estudia Psicología Clínica y fue virreina de San Cristóbal en 2019. Además es bailarina y coreógrafa profesional. El año pasado participó en Miss Ecuador.

Ahora representará al país en el reinado internacional del Café, que se desarrollará en la Feria de Manizales. La velada final será el 13 de enero. Tiene previsto viajar mañana a Colombia. Los trajes que llevará son, el de gala, de Darwin Vaca, y el típico es una creación de José Ayala.

¿Cuándo y por qué dejó Galápagos?

Antes de la pandemia vine a Guayaquil para estudiar, mi familia vive en Galápagos, a donde voy en temporada de vacaciones. Gracias a Dios no me contagié del virus. De pequeña no sabía qué iba a estudiar, pero tenía claro que quería un oficio con el cual pudiera ayudar a los demás. Me decidí por la Psicología.

Por su forma de hablar parece que no fuera de Ecuador.

Las personas que nacemos y vivimos en Galápagos hablamos de esa manera, no tenemos un acento como tal. Allá vive gente de todos los lugares. Es una mezcla entre el costeño y el serrano.

¿Extraña las islas, le costó adaptarse a la ciudad?

Es diferente estar en la ciudad. En Galápagos está mi familia, existe contacto con la naturaleza y con los animales. Me costó adaptarme, pero finalmente me acostumbré. Todos los lugares tienen sus cosas buenas (risas).

Usted es la reina nacional del café. ¿Seguramente toma esa bebida?

Me encanta. Yo provengo de una familia cafetera en Galápagos, mis abuelos tienen una finca con este producto. Allá hay algunas marcas, muchos desconocen que hay café en las islas.

Cuando va a una cafetería o restaurante, ¿cómo lo prefiere?

Ahora que voy a Colombia aspiro a dar a conocer el sabor de nuestro café, esa mezcla dulzona y cítrica. Generalmente tomo el café pasado y sin azúcar.

Hay quienes dicen que si no se toman una taza de café en la mañana les duele la cabeza o que si lo beben en la noche, ya no pueden dormir. ¿Es su caso?

(Risas) El café une a las personas, tiene una gran historia y llena nuestros sentidos. Depende de los gustos, hay gente que si no toma una taza de café en las mañanas se siente mal. Yo no siempre lo tomo y cuando lo hago, prefiero que sea en las tardes.

¿Por qué cree que debería llevarse la corona? ¿Cuáles considera sus fortalezas?

Somos 26 chicas, cada una tiene sus cualidades. Siempre he sido una mujer sencilla y considero que en un certamen siempre es importante la actitud y la fuerza interior. Es una experiencia linda porque permite resaltar o dar a conocer un producto como el café. Convertirme en su voz. La actitud es todo, se deja una marca porque se va con una mentalidad positiva y con esas ganas de ganar. Aunque siempre se gana y se crece un montón como persona. Cuando estuve en Miss Ecuador crecí en todo sentido y maduré. Se aprende mucho y se asume responsabilidad.

Siempre existen ciertas debilidades. ¿Cuál es la suya?

Todos en algún momento sentimos miedo, nos falta confianza en nosotros mismos. A veces dudamos, pero debemos agarrar fuerza y decir que somos capaces de hacer lo que queremos. Somos humanos y es normal sentir miedo. Mi carrera me ha ayudado a trabajar en mí misma y saber de qué soy capaz.

Confiesa que las piernas son su principal atractivo. Gerardo Menoscal.

Ya probó estar en un reinado. ¿Le llama la atención seguir?

Los reinados son una plataforma para conocer a mucha gente y tener la oportunidad de hacer lo que quieras. La carrera que estudio es porque siempre quise contribuir para lograr un cambio positivo en la vida de otras personas, yo desearía continuar para hacer cosas positivas.

En el reciente Miss Universo se vio una gran diversidad, madres, una aspirante pasada de peso y transgéneros. ¿Está de acuerdo con esos cambios?

Creo que lo más importante es la belleza interior, lo que se transmite. Aquello está más allá del físico o de lo que está pasando en los certámenes. Cada concurso tiene sus normas, eso depende de ellos.

Aunque apenas tiene 22 años, ¿ya conoció el amor?

El año anterior tuve muchas personas en mi vida que me importaron, unas están, otras no. A fines de 2023 me dediqué a mis estudios, a prepararme para el reinado y a estar y sentirme estable. He tenido parejas, pero ahora no.

¿Prefiere los guayacos o los extranjeros? A Galápagos van muchos...

(Risas). El amor es hermoso, mueve el mundo. Estoy centrada en el amor con mis seres queridos.

Los reinados y la Psicología no serán sus únicos intereses.

Estoy interesada en la labor social a través de asociaciones. Es algo que me gusta desde muy pequeña. También en Galápagos he estado en grupos que apoyan los derechos de las mujeres, luchar contra la violencia de la cual es víctima muchas veces este género. Con mi carrera las puedo ayudar. Las personas merecemos respeto en cualquier situación.

En ocasiones, cuando las mujeres se enamoran pierden la cabeza de tal manera que no les importa si son maltratadas por sus parejas. ¿Cómo cree que reaccionaría en una situación similar?

Nunca se sabe cómo se reaccionaría en tal o cual situación, hay que estar en los zapatos de esa persona para comprender. Es un tema delicado, hasta que no se vive aquello no se sabe cómo se sienten. Las personas que ayudan en estos casos son como una especie de salvavidas.

¿Cuál cree que es su principal atractivo físico?

(Piensa) Considero que mis piernas. Me siento bella tal y como soy. Trato de tener esa confianza en mí misma para sentirme completamente bien en todo mi ser. Cada persona tiene lo suyo, lo que la hace especial.

Estudia Psicología y es bailarina. Gerardo Menoscal.

Muchos pensarían que iba a contestar que su mayor atractivo físico son sus ojos.

(Risas).

¿Su belleza es natural o ha esculpido el cuerpo en el quirófano?

A los 15 años me operé la nariz porque tenía el tabique desviado. A los 18 trabajé en aceptar mi cuerpo, es hermoso porque es diferente. En la imperfección está la belleza, siempre he pensado eso. Cada cosa que nos hace diferente nos hace únicos.

