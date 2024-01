La presentadora MarielaViteri en una fiesta con la temática de vaqueros celebró sus 55 años de vida.Para ella, lo más importante es que sus hijos, Mariela yRicardo Mórtola, estén siempre presentes. Ellos viven en Reino Unido y España, respectivamente. Ricardo es el que viene con más frecuencia al país.

Tras el festejo, la empresaria con su familia viajó a Bahía de Caráquez, donde viven sus padres, para allá recibir el 2024. Su amorcito,Roberto Trujillo no la deja sola ni un momento, tampoco se perdió el agasajo en honor a Mariela. Los comunicadores que compartieron en una cena navideña previa no asistieron. El productor Marlon Acosta no se sentía muy bien de salud,tenía síntomas de COVID-19. El Cuy quiso evitar a invitados con los que no se lleva.

Tampoco fue Mónica Buchelli, quien también se contagió con el virus. Aunque días antes se encontró con la presentadora y la saludó con besos y abrazos, sin considerar que la podía contagiar. Así finalizó el 2023.

Una reina para el café

Tiene una larga cabellera, Emily Mora. Nació en las Islas Galápagos y participará en el Reinado Internacional del Café 2024 que se desarrollará el 10 de enero en la Feria de Manizales en Colombia. A sus 22 años, es estudiante de Psicología Clínica. Además, es bailarina y se desempeña como coreógrafa profesional.

Emiliy Mora. Cortesía

El concurso busca resaltar, a través de la belleza, la exportación y la importación de este producto. Emily llevará vestuario de Washington Robayo, Diana Espinoza, Jefferson Vera y el traje de gala será un trabajo de Darwin Vaca. En lo que se refiere al atuendo típico Ecuador multiétnico y pluricultural, la creación le pertenece a José Ayala.

