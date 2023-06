Mariela Viteri: Su nuevo amor, Roberto Trujillo es primo de su primer esposo

Aunque Mariela Viteri tiene dos divorcios (Jaime Andrés Trujillo y Ricardo Mórtola, quienes fallecieron), ella nunca ha perdido la esperanza de encontrar nuevamente el amor. Durante una larga temporada fue pareja del italiano Raffaelle Pontis que vive en Ecuador y que le dio un anillo de compromiso frente a su hijo, Ricardo Mórtola Viteri.

Aspiraban a casarse, pero la relación se echó a perder porque era muy celoso y posesivo. Hasta le pidió que bloquee de su teléfono celular a algunas personas. “Muy tóxico, son los choneros del mundo, por lo celosos que son”, dice.

Todo eso ya quedó en el pasado y como experiencia de vida. La presentadora y empresaria ahora tiene a una nueva pareja, Roberto Trujillo, quien es primo de su primer esposo. “No lo conocía. Roberto me cuenta que me veía en televisión y que siempre le gusté. Vivió un tiempo en Manta, aquello me agrada porque como saben soy manabita. Una amistad en común nos presentó. Los Trujillo son una maravillosa familia, educados, mi exesposo era un buen chico”, cuenta.

El nuevo amor de Mariela se ha divorciado dos veces, tiene 4 hijos y 65 años, además es contratista de Petroecuador. Su hija Mariela Mórtola, quien vive en Reino Unido, está feliz que su madre no esté sola, mientras que Ricardo Jr. prefiere mantener la distancia con Roberto. Pronto volverá de España, donde reside.

Por cierto la presentadora tiene planes de retomar la TV, mantiene conversaciones con Gamavisión para sacar de nuevo 'Simplemente Mariela' que se emitió por TC. “Son solo algunos programas y una coproducción con mi empresa Profuego”, añade.

Ecuavisa intenta recuperar liderazgo en noticias

Un conocido comunicador preguntó ¿por qué debemos acostumbrarnos a los rostros que ahora vemos en Ecuavisa? Es la nueva generación. El canal del cerro ha perdido el liderazgo en noticias, TC se le lleva la sintonía hace un buen rato.

Con la retirada de Alfonso Espinosa de los Monteros, que no fue tan voluntaria como la mayoría piensa o tal vez a esta altura del partido no le agradaba tener jefe, están haciendo cambios (con rostros jóvenes) para intentar recuperar el primer lugar. Falta saber si aquello funcione, porque lo que manda es el contenido. Y de este los televidentes se quejan.