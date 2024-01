El hijo de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi nacerá en el año del Dragón

El parto de la primera dama, Lavinia Valbonesi de Noboa, estaba previsto para febrero. Sin embargo, la esposa del presidente Daniel Noboa ha tenido ciertas complicaciones en su embarazo que podrían adelantar la llegada de Furio, su segundo hijo y el hermano de Alvarito.

El bebé podría ser Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero) o Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo), dependiendo de la fecha que nazca.

El 2024 es el año del dragón de madera, según el horóscopo chino. El dragón simboliza poder, nobleza, honor, suerte y éxito en la cultura tradicional china. La madera es un elemento de la naturaleza que tiene cualidades de mutación, capacidad de reinvención y tendencia a la transformación.

En sus historias de Instagram, ella comenta: “Ya casi 32 semanas. Este niño parece que va a tener que salir antes por la situación de la placenta. Ya empezamos con las inyecciones para que los pulmones se maduren si le toca nacer prematuro. Ahora nos toca bajar más y más las revoluciones para hacer que el bebé aguante lo más que pueda dentro”. Además contó que había padecido “una gastroenteritis terrible” antes de Año Nuevo.

A Lavinia de Noboa, muchos, incluido su esposo, le han pedido que no use tacones. Es alta y esbelta, no es necesario, y en su estado es lo más conveniente.

Febrero es un mes importante para la pareja, porque el 18 de febrero de 2022 nació Alvarito.