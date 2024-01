Dos estilos y un mismo vestido

Como una especie de flashback me vino un recuerdo de cuando vivía en Argentina. Mientras paseaba por las calles de Recoleta vi a una chica caminando en dirección hacia mí con la misma falda estampada de rayas. Aunque ella no se había percatado, sino hasta cuando ya estuvimos cerca, en mi mente dije: “Actúa normal, no pasa nada”.

Luego soltamos unas risas porque no faltó alguien que nos dijera gemelas. Y si me preguntan, “¿Tras ese episodio sigues yendo a tiendas como Zara?” Pues sí, a veces caigo en la tentación. No lo puedo negar.

Te invito a leer: Diseños ecuatorianos en el InstaFest

En fin de año, Instagram nos permitió ver cómo algunas coincidieron con el mismo vestido para celebrar. Solo que cada una lo llevó con su estilo y en lugares diferentes (menos mal).

Se trataba de una prenda lencera con estampado metalizado. El modelo en cuestión tiene como progonista, un escote en la espalda que solo las más esbeltas pudieron llevarlo. Fue el caso de Soledad Diab y la influencer Sol Vargas, quienes al parecer son fans de la textura brillante. Mientras Diab lo lució con sutiles joyas, Vargas prefirió darle un toque diferente con un choker de tela.

¿Vieron que lucir la misma prenda nos puede pasar a todas? Tan solo recuerden aquella vez que la reina Letizia acudió a un evento para entregar un galardón, y la premiada llevaba su mismo vestido bicolor. ¿Qué hicieron ellas? Reír y posar juntas.

Fin de año: Outfits a todo brillo Leer más

Ya sea que compren diseño local, o en tiendas de cadenas extranjeras, no se trata de la ropa, sino la actitud de quien la lleva puesta. Y ustedes, ¿han tenido alguna anécdota similar?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!