Alejandra Jaramillo: dos meses después

El refrán expresa: “El tiempo lo cura todo”. Dos meses y unos días más necesitó Alejandra Jaramillo para volver a 'En contacto', de Ecuavisa. El martes 30 de marzo tiene previsto hacerlo tras el asesinato de su novio y compañero Efraín Ruales, el 27 de enero.

Mariela Viteri, enamorada de un italiano Leer más

El psicólogo Walter Riso afirma que el duelo es el proceso que se produce tras una ausencia, una muerte o un abandono. Generalmente dura entre 6 meses o un año y cada quien lo vive de manera diferente. No han faltado quienes la han criticado por el tiempo que se ha tomado, considerando que el actor no era su esposo.

Parte de un texto que la presentadora escribió en las redes sociales defendiéndose de esos ataques manifiesta: “Dos meses no son nada cuando de la manera más cruel y despiadada asesinan a alguien a quien amas. No muere por algo fortuito, no muere por un infarto, por una enfermedad o por un accidente; lo matan personas que juegan a ser Dios decidiendo cuándo y cómo debe morir alguien. Dos meses no son nada cuando le dijiste te amo en la mañana y en la tarde lo viste dentro de un ataúd durmiendo eternamente”.

Añade que dos meses no son nada “cuando tienes miedo de que le pase lo mismo a tu hijo o a alguien de tu familia. Dos meses no son nada cuando has sido parte de una investigación legal y te autoexiges por prudencia y por el bienestar de los tuyos alejarte de redes sociales y de cualquier tipo de exposición mediática.

Se juzga el dolor de alguien por un estado civil, no sabía que el amor o el dolor de una pérdida se miden por estar casada o soltera. En este tiempo he aprendido que no se puede comparar el dolor de un amigo, de una madre, de una novia, de un hermano... Todos son dolores y procesos diferentes pero son dolores al fin y al cabo, hay que respetarlos”.

Gustavo Navarro: "Los 50 me han dado ganas de vivir bien los años que me quedan" Leer más

Sus seguidores y talentos como Fabiola Véliz y Richard Barker la defendieron. En este caso hubo un asesinato.

Ana Buljubasich

Según la presentadora Ana Buljubasich, la pérdida de un ser al que amamos es uno de los procesos más dolorosos. “La fe en Dios y el tiempo van sanando de a poco nuestro corazón herido. Nunca terminas de extrañar y pensar que nos hizo falta tiempo para compartir con esa persona a la que físicamente ya no tendremos a nuestro lado. Mi madre (Adela) fue el centro de nuestros vidas y cuando se nos fue en el 2002, mis hermanas y yo sentíamos que nos habían arrancado una parte de nuestra alma.

Alejandra Jaramillo aparece nuevamente en redes sociales Leer más

Entonces trabajaba en 'Cosas de casa' pero también era gerenta de Producción de TC y directora y productora de otros espacios, el canal me permitió ausentarme de la pantalla durante casi 3 meses, pero a los 2 regresé a hacer oficina. Fue muy difícil animar en aquellas circunstancias, era como estar físicamente en el set pero con mi corazón estancado en un dolor que no lograba entender que el mundo sigue su curso”.

Vito Muñoz

En 2010, el comentarista deportivo Vito Muñoz perdió a sus progenitores, Esilda Ugarte y Nelson Muñoz. Ellos fallecieron el mismo día. “No permití show de ningún tipo, los enterré con amor, profundo dolor y respeto a su memoria. Al día siguiente fui a cumplir con mi deber en Canal Uno. Me abrazaron mis compañeros, lloré, pero hice lo que mis padres me enseñaron, a trabajar con responsabilidad y disciplina”, cuenta y añade: “Volví a las 24 horas porque sino los muertos iban a ser tres".

Úrsula Strenge

“Cada proceso de duelo se vive de manera muy particular tanto en la forma de llevarlo, como en el tiempo de transitar por cada una de las etapas. Me imagino lo difícil que significa para Alejandra volver al programa, no solamente representa su lugar de trabajo, sino donde construyó su historia de amor con Efra.

Alejandra Jaramillo: "Dos meses no son nada cuando de la manera más cruel asesinan a alguien a quien amas" Leer más

En mi caso, regresar a la revista era una especie de terapia porque me desconectaba del dolor de mi casa. Para ella tiene otros significados, el dolor debe ser respetado siempre”, expresa la presentadora Úrsula Strenge, quien perdió a su esposo, Iván Nogales, de manera inesperada en 2014. Volvió a la TV a los dos meses.