Mariela Viteri, enamorada de un italiano

El amor ha tocado nuevamente el corazón de Mariela Viteri. Un italiano, de 53 años, llamado Raffaelle que vive en Ecuador es el afortunado. La presentadora y empresaria se lo está tomando con calma porque no quiere llevarse nuevas decepciones. Recién tienen un mes juntos.

“Lo conocí a través de una amiga, todo fue supercasual. Me siento contenta, es una relación bonita, prefiero no hablar mucho del tema. Puedo mencionar que cocina delicioso, todo lo que yo no sé hacer, él lo sabe hacer”, comenta soltando una de sus típicas carcajadas.

A Mariela siempre le preocupa la opinión de sus hijos. La mayor, Mariela Mórtola, quien trabaja y vive en Londres, está feliz porque es italiano.

Mientras que Ricky, quien estudia Periodismo en España, está a la expectativa. Siempre ha sido celoso con los hombres que se acercan a su madre. La cuida mucho. No quiere que nadie le rompa el corazón.

Estuvo casada con Jaime Andrés Trujillo y Ricardo Mórtola. Ambos fallecieron. Su reciente novio fue Lev Ingerman. Está celebrando 31 años de trayectoria.