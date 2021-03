Alejandra Jaramillo aparece nuevamente en redes sociales

La presentadora del matinal En Contacto de Ecuavisa, Alejandra Jaramillo, reaparece en redes sociales, luego de aproximadamente un mes de no publicar contenido en Instagram, debido al asesinato de su novio y compañero, Efraín Ruales, el pasado 27 de enero.

Pese a no darle mucho seguimiento a dicha red social, cuenta con 3,1 millones de seguidores, lo cual la ha posesionado como una de las mayores influencers ecuatorianas.

En el video se puede divisar el cielo nocturno adornado con estrellas y en la esquina una pequeña frase en inglés "I think saw you" ("Creo que te vi", en español) y de fondo la canción 'A sky full of stars' ('Un cielo lleno de estrellas') de la banda británica Coldplay.

Lo que realmente emociona a sus seguidores es que justamente subió esta historia justo cuando el programa en donde labora anunciaba su regreso a la pantalla, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta.