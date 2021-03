Alejandra Jaramillo le pondrá fecha a su regreso a 'En contacto'

El 27 de enero, Alejandra Jaramillo creía que iba a ser un miércoles rutinario. Levantarse, hacer ejercicios, ir al programa ‘En contacto’, de Ecuavisa, y compartir con su hijo Sebastián, el resto de su familia y su novio Efraín Ruales.

Sin embargo, no fue así. Ese día el presentador del mismo espacio fue asesinado por sicarios en su mejor momento personal y profesional. En la noche de ese 27, ella publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que no comprendía ni aceptaba lo ocurrido. Así como La Caramelo, el país tampoco lo entendía.

Cuando Efraín cumplió un mes de fallecido, la presentadora manifestó también en su Instagram: “Hace un mes sentí que la vida se me detuvo. De repente nos empujaron bruscamente al vacío más doloroso que pudiera alguien experimentar. Hace un mes no he parado de hacerme tantas preguntas y hasta ahora ninguna tiene respuesta”.

No fue la única que enfrentó una pérdida, además a su compañero Henry Bustamante se le murió su padre, Darío Bustamante y se enfermó con coronavirus. Tras el regreso de Henry, el miércoles 10 de marzo, algunos arrojaron su veneno en las redes y comentaron que él había retomado sus actividades y que era tiempo que ella lo hiciera, sin entender que cada quien vive procesos diferentes y que son otras las circunstancias.

Corrió mucha agua bajo el puente. Alejandra se cambió de casa. Antes vivía en la urbanización San Felipe, ahora se fue a un sector más seguro y sus seguidores aumentaron a 3'100.000. Desde el martes 16 de marzo en ‘En contacto’, el equipo comenzó a anunciar su regreso, sin dar fecha. Incluso presentaron un video de ella con el tema ‘Girasoles’ que interpreta el boricua Luis Fonsi.

Según la directora Betty Mata “conversaré con Alejandra en los próximos días, entonces me dará la fecha de su regreso al programa”.