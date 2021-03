Alejandra Jaramillo: "Dos meses no son nada cuando de la manera más cruel asesinan a alguien a quien amas"

Alejandra Jaramillo aseguró que ninguna pérdida es comparable. La presentadora aún se encuentra a la espera de la justicia, tras el asesinato de su compañero y novio Efraín Ruales.

"Dos meses no son nada cuando de la manera más cruel y despiadada asesinan a alguien a quien amas. Sí !Asesinan! No muere por algo fortuito, no muere por un infarto, por una enfermedad o por un accidente; lo matan personas que juegan a ser Dios decidiendo cuándo y cómo debe morir alguien que definitivamente no se merecía eso", escribió en sus redes sociales.

Narró que dos meses no son nada cuando en la mañana Efraín le dijo "te amo" y en la tarde lo vio dentro de un ataúd durmiendo eternamente.

"Dos meses no son nada cuando has sido parte de una investigación legal y te autoexiges por prudencia y por bienestar de tu familia alejarte de redes sociales y de cualquier tipo de exposición mediática para poder protegerte a ti y a los tuyos.

Poe otra parte, Jaramillo cuenta que aún está a la espera de la justicia del país.



Las críticas

Aprovechó el momento para referirse a las críticas en redes sociales, donde aseguran que es mucho el tiempo que se ha dado de luto.

"A ti, que juzgas el dolor de alguien por un estado civil, no sabía que el amor o el dolor de una pérdida se miden por estar casada o soltera. En este tiempo he aprendido que no se puede comparar el dolor de un amigo, de una madre, de una novia, de un hermano, de un fan. Todos son dolores y procesos diferentes pero son dolores al fin y al cabo y hay que respetarlos", siguió relatando.

"A ti, que comparas mi duelo con el de otras personas, quiero decirte que yo no soy ni víctima ni fortaleza; soy un ser humano como tú viviendo un proceso que solo yo conozco y que no lo he querido exponer por respeto a la memoria de la persona que se fue, por respeto a su familia que amo tanto como a la mía y por respeto a lo que nosotros vivimos juntos", justificó.

Para la también actriz este tiempo fue lleno de dolor, pues tuvo que asimilar que nunca más volverás a ver físicamente a la persona con la que hablaban de envejecer juntos.