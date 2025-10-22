La vida de Ace Frehley: de ícono de Kiss a morir en medio de problemas financieros

Ace Frehley, estuvo marcado por alcohol, drogas y problemas financieros. Su patrimonio es menor al de sus compañeros de banda

Ace Frehley, el legendario guitarrista original de KISS, vivió tanto la gloria del rock como sus excesos.

Ace Frehley, conocido como Space Ace, construyó su propio imperio, consolidándose como una de las figuras emblemáticas del rock de los años 70. Como guitarrista principal y cofundador de KISS, ayudó a crear un fenómeno global que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, una ganancia que no se vería reflejada en sus cuentas al momento de su fallecimiento.

Su imagen con maquillaje blanco y negro, su guitarra que escupía fuego y su carisma rebelde lo convirtieron en un ídolo para generaciones de fanáticos.

Frehley falleció a los 74 años, tras un capítulo doloroso y un legado que seguirá perdurando.

Problemas financieros: Una vida construida en excesos y malas decisiones



A pesar de las regalías millonarias de KISS, Ace Frehley terminó su vida con un patrimonio neto de apenas 1 millón de dólares, en marcado contraste con sus homólogos Paul Stanley y Gene Simmons, miembros originales de la banda, según Celebrity Net Worth.

Esta desafortunada conclusión se explica por una combinación de adicciones, disputas legales y malas decisiones financieras.

Durante su carrera, Frehley fue el miembro más propenso a los excesos. Stanley incluso lo describió como alguien que “no sabía distinguir el frente de la parte trasera de su guitarra” debido a su consumo de alcohol y drogas.

Estos hábitos lo llevaron a gastar fortunas en fiestas, rehabilitaciones y demandas. En 1983, fue arrestado tras una persecución con su DeLorean, acusado de conducir bajo la influencia del alcohol y drogas, conducción temeraria y huida.

Fue sentenciado a suspensión de licencia, multa y libertad condicional, además de asistir a terapia obligatoria, lo que se sumó a su larga lista de gastos. En 2002, casi muere de una sobredosis, y aunque logró recuperarse, el daño a su carrera ya era irreversible.

Pérdida de regalías y contratos

Al dejar KISS en 1982, Ace Frehley rechazó un contrato de 15 millones de dólares (equivalente a unos 100 millones actuales), según contó a Rolling Stone. “O sea, renuncié a un contrato de 15 millones de dólares. Eso equivaldría a unos 100 millones de dólares hoy. Y mi abogado me miró como diciendo: ‘¿Estás loco?’”, recordó el guitarrista.

Además, cedió sus derechos de merchandising de forma temprana, perdiendo miles de millones en ganancias futuras generadas por la marca KISS, que ha comercializado desde ataúdes hasta botellas de whisky.

En 2013, un banco en Yorktown, Nueva York, ejecutó la hipoteca de su casa por una deuda de 735.000 dólares, además de impuestos atrasados e intereses. Y en 2024, reveló tener problemas con el IRS (Servicio de Impuestos Internos) que le impedían renovar su pasaporte para realizar giras en Europa.

Cuando le preguntaron por qué no estaba de gira, el músico respondió: “Le debo al IRS un par de cientos de miles, y acaban de implementar una nueva ley que prohíbe la renovación del pasaporte a quienes deben más de 50.000 dólares.”

Sus ingresos provenían de álbumes solistas como Origins Vol. 1, giras independientes y regalías, pero los costos de producción, honorarios legales y gastos personales terminaron por consumir su fortuna.

Patrimonio de los miembros de Kiss

Ace Frehley – $1 millón – Afectado por adicciones y deudas.

– $1 millón – Afectado por adicciones y deudas. Gene Simmons – $400 millones – Fortuna impulsada por inversiones en merchandising y bienes raíces.

– $400 millones – Fortuna impulsada por inversiones en merchandising y bienes raíces. Paul Stanley – $150 millones – Ingresos por regalías y giras.

