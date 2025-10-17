¿De qué murió Ace Frehley, el legendario guitarrista original de Kiss?

TMZ había informado que Frehley se encontraba en estado grave por una hemorragia cerebral

Durante varios días, el silencio rodeó el estado de salud de Ace Frehley. Las especulaciones crecieron entre los seguidores de Kiss, hasta que la noticia fue confirmada: el icónico guitarrista había muerto a los 74 años tras sufrir una caída en su casa.

La familia del músico anunció el fallecimiento el jueves 16 de octubre mediante un comunicado. “Estamos completamente devastados y desconsolados”, expresaron. “En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo”, añadieron.

Según su representante, Lori Lousararian, la causa del deceso fue una “caída reciente en su casa”, tal como publicó Rolling Stone. Horas antes, TMZ había informado que Frehley se encontraba en estado grave por una hemorragia cerebral derivada del accidente.

Los detalles del accidente de Ace Frehley

El músico, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, llevaba varios días hospitalizado. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, sufrió la caída en su estudio, lo que lo obligó a cancelar presentaciones y mantenerse bajo observación médica.

El 25 de septiembre, en su cuenta oficial de Instagram, se informó que se encontraba recuperándose de una “leve” caída. Sin embargo, poco después se comunicó la cancelación definitiva de su gira de 2025 “debido a algunos problemas médicos en curso”.

Ace Frehley fue miembro fundador de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Permaneció en la banda entre 1973 y 1982, dejando una huella en el sonido y la estética del grupo. Tras su salida, continuó como solista y regresó a Kiss en 1996 para la gira de reunión, hasta su retiro en 2002.

