El presidente Javier Milei en modo ‘rockstar’: un show que mezcló política y música

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un insólito concierto de rock, el pasado 6 de octubre en el Movistar Arena en Buenos Aires como parte de la presentación de su nuevo libro La construcción del milagro.

El show que atrajo a aproximadamente 15.000 personas combinó música, política y campaña electoral, todo esto enmaracado en un ambiente eufórico y rockero a menos de tres semanas de las próximas elecciones del 26 de octubre.

Milei, vestido de negro con chaqueta de cuero, ingresó al escenario como una estrella de rock, escoltado por militantes de Las Fuerzas del Cielo, y duró casi una hora, con un público mayoritariamente joven que coreaba frases como "Milei, querido, el pueblo está contigo" y "libertad, libertad".

Se trata de una estratégia

El show fue una táctica para inyectar de fuerza la campaña de La Libertad Avanza tras problemas recientes, como la derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires y la renuncia del candidato a diputado José Luis Espert por presuntos vínculos con narcotráfico.

Milei buscó recuperar el fuego de la campaña de 2023, posicionándose como outsider contra la casta política, y lanzó críticas al kirchnerismo: "Pudieron ganar un round, pero no la batalla ni la guerra".

El concierto solo fue el abre boca. Después de esto, Milei se duchó, se vistió con la bandera argentina y presentó el libro en una entrevista con su portavoz Manuel Adorni. Su obra, editada por Hojas del Sur, es una compilación de discursos y publicaciones presidenciales.

El presdiente utilizó este espacio para agradecer a su triángulo de hierro: su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Santiago Caputo, su asesor y la militancia.

El concierto también tuvo la presencia de varios aliados políticos, con figuras como Patricia Bullrich, Carolina Píparo, Lilia Lemoine, a quien elogió como mezzosoprano, Martín Menem y gran parte del Gabinete. Su hermana estuvo en primera fila.

El repertorio musical

Milei cantó covers de clásicos del rock argentino, desafinando en ocasiones y modificando letras para adaptarlas a su discurso libertario. Incluso algunos videos que circulan en redes muestran al presidente gritando y saltando en el escenario.

El setlist incluyó al menos nueve temas, iniciando con su himno habitual y cerrando con un homenaje.

Aquí una lista de algunas de las canciones interpretadas:

Panic Show - La Renga

- La Renga Demoliendo Hoteles - Charly García

- Charly García Rock del Gato - Ratones Paranoicos

- Ratones Paranoicos Blues del Equipaje - La Mississippi

- La Mississippi Dame Fuego (versión de Dame el Fuego de tu Amor) - Sandro

No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de la República Argentina en medio de una crisis ecónomica fenomenal y escándalos de narcotráfico pic.twitter.com/iodlD4Il2Z — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 7, 2025

Reacciones y controversias

El espectáculo de Milei generó un debate interno entre los usuarios de X. Por un lado, el apoyo oficialista, con publicaciones que celebraron el evento como un éxito para unir a las bases libertarias, destacando el homenaje a Israel, tal como lo resaltó el usuario @eduggara, mientras mencionaba la gran afluencia y las encuestas favorables.

Por otro lado, surgieron las duras críticas de la oposición, quienes lo tildaron de “mamarracho” y “psicopático”, acusándolo de estar desconectado de la realidad económica. Y, como si eso fuera poco, también hubo manifestantes en las afueras del estadio con carteles en los que se leía: “Milei: el único milagro es llegar a fin de mes”.

La escala sobretonal de opiniones es lo que vuelve a la presentación de Milei tan escándalosa y poco ortodoxa en la religión política.

🇦🇷 Ayer conseguí un ticket para el concierto (sí, concierto) del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires. Rock nacional, homenaje a Israel y una afluencia de unas 13.000 personas.



Te cuento eso y qué dicen las encuestas:https://t.co/gVKZyNGIAj



En @descifraguerra. — Eduardo García (@eduggara) October 7, 2025

La ideología y los valores. pic.twitter.com/X0oMA8nJeN — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) October 4, 2025

Los medios no se desentendieron de la situación, y titulares como los de EL PAÍS y ABC lo describen como “euforia en medio de la tormenta política”, mientras que medios locales como Página/12 lo ven como un “show viejo y repetido” para evadir la crisis.

Ecuador no queda exento de la situación, ya que una curiosa pregunta surgió entre los comentarios: “¿Otros países han hecho lo mismo?” La respuesta fue sí, y un nombre en particular llenó las opiniones: Abdalá Bucaram. Muchos hicieron memoria y recordaron su participación estelar junto a la banda uruguaya Los Iracundos y los llamaron "los presidentes del espectáculo".

El evento de Milei generó un operativo de seguridad masivo en Gendarmería y ningún incidente grave se reportó, lo que permitió que la interpretación concluyera con normalidad.

