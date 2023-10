La Zona 8 registra 2.112 casos de dengue en lo que va de 2023

La llegada de El Niño tiene en alerta a los habitantes de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), pero no solo porque sus vecindarios puedan quedar inundados, sino también porque temen que los casos de dengue se disparen en el territorio.

A la fecha, con corte hasta el pasado 16 de octubre, en la zonal se han reportado ya 2.112 casos en lo que va del año, según cifras oficiales del Ministerio de Salud; estando en Guayaquil, la mayor cantidad de pacientes, seguidos de Durán, en cuyo cantón, como publicó EXPRESO, en el primer trimestre de este año estaban entonces concentrados la mayoría.

Hoy, del total, 1.185 pacientes han sido diagnosticados con este enfermedad provocada por el mosquito Aedes aegypti, causante también del zika y chikunguña. Y dentro de esa estadística, 160 casos han reflejado signos de alarma y otros 17 han sido catalogados como dengue hemorrágico.

Esta última estadística es la que genera cierto tipo de incertidumbre en habitantes como Flor Mendoza, quien habita en Samanes 5, precisamente a escasos metros del canal de aguas lluvia que, asegura, está repleto de maleza y agua estancada.

Que ha convivido todos estos meses con mosquitos, advierte. “No hay un día en que no los vea, si en casa no fumigaran de forma permanente, nos hubiesen llevado en peso. Por lo que sí me preocupa y mucho que llegue El Niño y nos toque entonces convivir con cientos, si no son miles, de estos insectos. Me aterra que pueda darnos dengue hemorrágico. En 2019, perdí ya un familiar a causa de este virus. Por eso me preocupa no ver aún brigadas del Ministerio de Salud o del Municipio cortando ya toda la maleza, fumigando, limpiando las aguas”, pensó.

Este 19 de octubre se registró una ligera garúa en Guayaquil, lo que empujó a la ciudadanía a pensar ya en si El Niño estaba "listo" para llegar. Freddy Rodriguez

Según los datos de Salud, en este 2023 en la Zona 8 se han reportado 4 fallecidos por dengue, de los cuales 3 corresponden a Guayaquil y uno a Durán. Al momento no hay personas hospitalizadas por complicaciones con el virus.

Días atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la primera vacuna contra el dengue, cuya última fase de investigación estaría lista en 2024 y ha sido desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, en un momento en el que la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica a causa del cambio climático, entre otros factores.

Para Adelaida Noriega, quien habita en la décima etapa de la Alborada, que exista este tipo de tratamiento le parece idóneo, siempre que haya sido aprobado como debe ser y no se lance de un momento a otro.

“No me parecen malas las vacunas, son de hecho las que nos han salvado, ¿no? Sin embargo, pienso que por ahora se podría desde ya proteger el territorio para que de llegar el fenómeno o el mismo invierno, no haya un brote epidemiológico. Cubrir los baches, retirar la maleza que nos invada, mantener impecables los canales y limpias las alcantarillas, puede ser el comienzo de las acciones”, sentenció.

En Ecuador, contando los casos de la Zona 8, se reportan 19.450 casos de dengue, un 40 % más a lo registrado en el mismo periodo de 2022.

En zonas como Milagro (Guayas) y Santa Elena, los ciudadanos advierten que han sentido la presencia de ese incremento. “El mes pasado, solo en mi familia, cuatro personas cayeron con dengue. Y en casa de unos amigos, otros dos. En Libertad (Santa Elena) hay mucho monte que sacar y mucha basura que retirar. Todo eso está jugando en contra de nosotros y a favor de la enfermedad”, señaló Viviana Pillasagua, habitante de La Libertad.

