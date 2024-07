Cinco vallas publicitarias no poseen placas identificativas de los propietarios

Los problemas en torno a las vallas publicitarias de Guayaquil continúan. Hace apenas unas semanas, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló que una serie de vallas de la ciudad habían amanecido forradas con un letrero en el que se leía ‘suspensión de actividad’; lo que llamó la atención de conductores y peatones que no tenían claro qué pasaba y exigían respuestas a lo que denominaron "las eternas anomalías".

Este 22 de julio, casi un mes después de la publicación, a través de una comunicado la Alcaldía de Guayaquil aseguró que nuevas sanciones han llegado a estas estructuras, y las razones en su mayoría son las mismas: no poseer placas identificativas de los propietarios.

Que son cinco las que presentan esas irregularidades y que están ubicadas en la avenida José María Velasco Ibarra; en la vía a Daule, frente a la cooperativa Nueva Victoria 2 ; en el Paseo del Bicentenario 2020; en la avenida Del Bombero y en la Perimetral, señaló la Municipalidad.

En las estructuras sancionadas se colocaron sellos de suspensión. Cortesía

¿Qué sanciones recibieron por parte del Municipio de Guayaquil?

“En dos de ellas se adoptó la medida provisional de suspensión de actividades. Se abrió un procedimiento administrativo sancionador que determinará la sanción correspondiente, lo que generó que uno de los propietarios se acerque a la Municipalidad a comparecer, asegurando que iniciará el proceso de regularización”, indicó la Alcaldía; que hizo énfasis en que paralelamente se realizaron coordinaciones con la Dirección de Urbanismo Movilidad Catastro y Edificaciones para ejecutar el procedimiento administrativo del resto.

Que la entidad mantiene una revisión exhaustiva en todas las estructuras publicitarias para identificar aquellas que no cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza, sentenció; pero la ciudadanía lo negó. Que el escenario es el mismo de siempre, dijeron.

“Nosotros no necesitamos que el Cabildo diga que hace controles y que sanciona, sino que explique cómo es posible que se pueda instalar una mole de ese tipo sin los debidos permisos. ¿Acaso tienen superpoderes quienes las colocan y las mismas estructuras de metal son invisibles? Por favor, la acción debe llegar antes, no después. Hay cosas que no están claras y que nunca lo han estado”, señaló Mónica Ledesma, habitante de la décima etapa de la Alborada.

El caso vallas, un caso sonado

El caso de las vallas, como lo ha venido publicando EXPRESO, es uno de los más sonados en Guayaquil, debido a que la ordenanza ha sufrido múltiples reformas y, en uno de los hallazgos de la actual gestión, es que entre el año 2017 a mayo de 2021 a las arcas municipales se debieron recaudar más de 16 millones de dólares. Pero al menos $ 8 millones no habrían ingresado.

Esa es otra de las interrogantes de este Diario y de algunos valleros (dedicados a esta actividad) que esperan transparencia en quienes incumplieron y si ya están al día. Otra de las críticas radica en que todavía se pueden observar en diferentes calles de la ciudad vallas con irregularidades. Incluso hay unas estructuras que no tienen publicidades, situación que, de acuerdo con la última norma, no debería darse.

