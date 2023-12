Álvarez sobre la regulación de vallas: "Esta ordenanza va en contra de los sabidos"

Fue el tema que generó más reacciones. El Concejo Cantonal de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Álvarez, sesionó la tarde del jueves 7 de diciembre en el auditorio del Museo Municipal y, entre los puntos del orden del día, el que más tuvo comentarios fue el del primer debate del proyecto de ordenanza que regula la publicidad exterior en el cantón, para la instalación de vallas y rótulos publicitarios.

La moción fue presentada por la concejala Emilene Aguayo. Reconoció que esta norma no solo se basa en regular la publicidad existente sino incluir y controlar nuevos elementos publicitarios no previstos en la ordenanza (que ya ha tenido varias reformas) anterior.

Vallas: $ 8 millones por cobrar y solo el 5 % tiene permisos Leer más

“Corrige falencias y errores permitidos por administraciones anteriores que dieron origen y oportunidad a múltiples irregularidades (…) la ordenanza es una respuesta a la necesidad imperante y urgente que tiene el cantón”, aseguró Aguayo.

Luego, la concejal Emily Vera pidió la palabra para presentar ante secretaria una propuesta de redacción donde se incluya el informe técnico para determinar parámetros más exactos referentes a la contaminación visual.

Posteriormente, Aguayo volvió a hablar para explicar que hay "observaciones de grupos de empresarios de ese tipo de publicidad". "Ellos sugieren que se añada a la ordenanza una disposición transitoria; consideramos que esto sí es factible ya que es importante considerar que en ese tipo de negocios hay una inversión importante (...) se puede considerar una ley transitoria, una moratoria de 2 años, que lo pongo en consideración de ustedes, sobre todo por la parte de la inversión...".

Y referente a dicha observación, el alcalde reaccionó y expresó su desacuerdo. "Ya se les dio espacio, ellos han estado, no todos, no el 100%, pero un gran porcentaje ha estado acostumbrado a la sapada y yo no estoy de acuerdo", precisó.

Anuncian sanciones tras instalaciones irregulares de estructuras publicitarias Leer más

Álvarez cerró su mensaje diciendo que le gustaría saber quién propuso eso. También señaló, en referencia a un acercamiento con empresarios y el edil Raúl Chávez, pero él comentó que "esta ordenanza va en contra de los sabidos que sabemos lo que han hecho todos estos años".

Sin embargo, el punto terminó con el "a favor" de los concejales y, en efecto, fue aprobado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!