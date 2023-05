Luis Alfonso Saltos es el nuevo titular de la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot), que antes la lideraba Verónica Landín. Revela que ya solicitó información, adelanta que definirá una sola ordenanza para el caso de las vallas y apunta a restituir el tema del espacio público.

Usted es un experto que ha dado sus criterios a EXPRESO frente a las acciones que tomaba el Municipio en materia de urbanismo y planificación, pero ahora está en la otra orilla. ¿Cómo recibe el cambio?

Hace 12 años comencé en esta dirección. Incluso mis comentarios a EXPRESO los daba desde un punto de vista técnico, pero siempre me basaba en las competencias y en las capacidades y potencialidades que tiene el Municipio. Volver a esta orilla me permite poder aplicar lo que hace 12 años hubiera podido aportar.

¿Cuáles entonces serían esas acciones, las más urgentes desde la Dupot, para Guayaquil?

La Dupot es una dirección con visión técnica para poder planificar y ordenar el territorio. La nueva visión que se tiene es poder darle mayor fuerza y priorización a los procesos de planificación para el desarrollo territorial, enmarcados en los conceptos que muchas veces desde el activismo, incluso la academia, se ha mencionado. El tema de sostenibilidad, resiliencia urbana, mejorar la participación ciudadana en los procesos de construcción de ciudades... esa va a ser la nueva visión de estos procesos.

¿Cuáles serían los planes a corto o mediano plazo?

Una de las cuestiones que tenemos que comenzar a trabajar es la actualización del plan de desarrollo y reordenamiento territorial y en la actualización del plan de uso y gestión de suelo. Por la ley, debemos entregarlos hasta este año.

Hablemos del caso Vallas. La Dupot ha emitido informes, comunicó el desmontaje de 90 estructuras, pero aún existen vallas con sellos de clausura y otras sin publicidades. ¿Qué acciones tomará en torno a este caso?

Primero estoy en un proceso de recabar información. Efectivamente, lo que me han comentado es que ha habido una reducción progresiva del número de vallas a partir del 2021, 2022 y ahora 2023. Lo que puedo comentar es que una de las cuestiones que estoy pidiendo es la revisión de la ordenanza actual de vallas.

Se la ha reformado varias veces. En enero fue la última.

Efectivamente, ya pedí que me la pasen para saber. No solamente quiero revisar la última sino las anteriores, para poder entender estos procesos técnicos o administrativos que se han producido y que han generado estos baches que tenemos actualmente y que han originado estos problemas y conflictos en el tema de las vallas.

¿Y después?

Mi criterio actual es que una vez que se revisen y definan estos nudos críticos de la ordenanza, establecer ciertos lineamientos para tener una ordenanza única, tema que conversaré con los concejales y el señor alcalde, para plantear alternativas y que la ciudadanía sepa las reglas del juego. Una de las cuestiones que también se plantearon en el plan de gobierno del alcalde es restituir el tema del espacio público, que lo hemos hablado muchas veces: la calidad espacial de las aceras, vialidad, eso lo tenemos que revisar.

En cuanto a esto último, hay casos de rampas que no son amigables con personas con discapacidad, por ejemplo, quienes se quedan atrapadas entre el desnivel de pendiente y la calle.

Efectivamente, en la Dupot definimos ciertos criterios y lineamientos técnicos que deben ser trabajados con las demás direcciones y fundaciones. Una cuestión que debemos ir definiendo esta semana es la relación de trabajo interinstitucional; cómo coordino con las demás direcciones, empresas públicas, fundaciones, que los criterios técnicos y la nueva visión que se tiene para el espacio público sean aplicados. Obviamente va a tomar un tiempo el tomar ciertas cuestiones que estamos heredando.

Hablando de herencias, ¿en qué estado se encuentra el presupuesto de esta dirección?

El presupuesto general del Municipio lo está manejando la dirección financiera. El alcalde lo dará a conocer en su momento. En la Dupot somos dirección técnica. No hacemos obras, no contratamos, entonces eso es algo que se puede conversar con Obras Públicas. No tenemos una situación tan delicada.

En estos próximos cuatro años, ¿cuál será la ruta a seguir en torno a temas de urbanismo?

Primero, una de las cuestiones es generar información. Hemos conversado con EXPRESO muchas veces sobre los metros cuadrados por habitante, lo que es un área verde...

Sobre todo, cómo esto último se relaciona con las comunidades, ya que no es una simple jardinera o un parque.

Exacto. Para conocer eso hay que levantar información, procesar datos que nos permitan evidenciar la situación real de la ciudad. A partir de ello ya podemos generar una planificación a mediano y largo plazo, basados en datos y en la realidad.

Perfil. Saltos es Es arquitecto, máster en Planificación Urbana y Regional y se ha desempeñado como docente universitario. Christian Vinueza

¿En qué tiempo podremos ver los resultados?

Esto es un proceso. Hasta que no tenga evidencia de la información que requiero, mal haría en decir una fecha, porque es un proceso que va a tomar cierto tiempo. Estamos encontrando información, tenemos que procesarla, verificarla y eso será parte de los insumos que tenemos para hablar con la ciudadanía y generar los procesos participativos.