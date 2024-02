Urdesa, a la espera de ser potenciada

Redescubrir la ciudad. Quizás uno de los retos a los que se enfrentan quienes están encargados de la planificación y el ordenamiento urbano en Guayaquil es darle una nueva identidad a los barrios y ciudadelas.

Es decir, aplicar modelos de movilidad sostenible para que se conviertan en espacios amigables y seguros para los peatones, con áreas verdes que igualen o superen los estándares internacionales, y que generen un sentido de pertenencia con quienes habitan en esas zonas.

Urdesa es una de las ciudadelas más icónicas de Guayaquil. Hoy intenta retomar el dinamismo nocturno que había recuperado en el 2023, con una masiva presencia de visitantes en sus bares y restaurantes, sobre todo en el último trimestre.

Pero a la vez, según especialistas y residentes, está a la espera de un proyecto que la ubique como una potencia turística urbana, pues posee todas las condiciones para lograrlo.

En la administración de Cynthia Viteri se presentó el proyecto Urdesa Distrito Creativa, que contemplaba la adecuación de espacios para la cultura y el arte, con más áreas verdes enfocadas en volverla turística.

Pero no pasó mucho. Ese plan quedó solo en papeles y maquetas. Apenas pintaron cobertores de tachos de basura y postes con colores pasteles sobre la avenida Víctor Emilio Estrada y también en Circunvalación Sur. Aún se observan.

Que su ubicación y características la vuelven un punto atractivo para potenciar el turismo urbano, dijo Felipe Baquerizo, arquitecto y catedrático.

“Debe establecerse un plan de movilidad sostenible, con vías para ciclistas, caminos exclusivos para peatones, áreas específicas para ferias, otras actividades lúdicas y espacios gastronómicos, mirando desde el punto de vista integral”, expresó.

Por supuesto, este proyecto puede salir desde el Cabildo, pero sin dejar de lado al sector privado y sobre todo a la comunidad, sostuvo el urbanista.

“Ese plan requiere saber cuál es el tamaño de Urdesa, cuántos negocios existen de turismo, cuántos negocios de gastronomía existen, cuántos teatros, cuántos hoteles, su capacidad total en habitantes y a cuántos turistas podría albergar”, dijo.

Área. Los diseños de varias peatonales no permiten el paso, por ejemplo, de personas con movilidad reducida. joffre flores

Sandra Legarda es residente de las calles Primera y Guayacanes. A diario suele pasear con su mascota hasta Las Monjas.

También consideró que un plan de corredores peatonales seguros puede motivar la realización de actividades artísticas.

“Es momento de que Urdesa pase a otro nivel en el tema urbano. Se puede empezar arreglando las peatonales. Hay algunas que son botaderos de basura, o no tienen luz y son vías de escape de ladrones. Dándole un buen uso hasta se pueden disminuir los robos y asaltos”, manifestó la ciudadana.

Por ejemplo, en la Peatonal 27 NO se evidencia que las luminarias están distribuidas de tal forma que impiden el paso, por ejemplo, de personas que se movilizan en sillas de ruedas.

Mientras que la basura se sigue acumulando en una peatonal sobre la calle Tercera y Las Monjas, provocando malestar a los vecinos de la zona.

Para Andrés Rendón, quien reside desde hace dos décadas en Urdesa, la peatonalización de ciertas calles como Guayacanes, dentro de un proyecto integral, podría generar una mayor llegada de visitantes a los bares y restaurantes apostados en esas vías.

“Es posible repensar la forma en la que está concebida Urdesa. Puede que al principio exista resistencia por parte de varios vecinos, es normal cuando se aplican grandes cambios, pero si es un buen proyecto al final las personas se adaptan”, sostuvo.

El urbanista Baquerizo explicó que la recuperación del estero Salado y la ejecución de programas a sus alrededores, la conectividad con las avenidas Kennedy, Delta y la ciudadela Miraflores pueden darle ese salto de calidad turística a Urdesa.

Problemas. En varias calles se evidencian tallarines de cables que reflejan un mal aspecto en el paisaje. joffre flores

“El turismo forma parte del crecimiento económico de las ciudades y este nicho todavía no es explotado en Guayaquil”, manifestó el arquitecto.

Para el residente Romel Espinoza, hay problemas que afectan desde hace varios años a Urdesa, y que tras el paso de varias administraciones municipales no han podido ser solucionados.

“Cada vez que llueve fuerte se inunda la Víctor. Todos lo sabemos, pasa siempre, en todos los inviernos. Ahora mismo (viernes) hay calles con agua. No podemos intentar hacer un plan maestro de urbanismo si primero no resuelven los temas más básicos y que nos afectan a quienes vivimos aquí”, dijo.

Las ideas sobran en la ciudad, falta voluntad política.

Proyectos deben integrar a las ciudadelas

Felipe Baquerizo aseguró que un plan de movilidad sostenible en la ciudad podría ser una herramienta clave para el desarrollo económico. Por ello insistió en que un proyecto para dinamizar el turismo no debe aislar a Urdesa.

“Tenemos el caso de la calle Panamá, que viene a ser como una isla. Tiene cierto éxito, pero no está articulada con el resto del centro de la ciudad, con la 9 de Octubre, no existe esa conexión. No hay una mirada global para establecer una política pública y de Estado para el turismo a futuro”, manifestó el urbanista.

Ariana Avellán, residente en la calle Las Monjas, indicó que la proximidad de Urdesa al Salado “la hace diferente”. “Es hora de que pongamos la mirada al estero. Pasan los alcaldes, los presidentes y están resignados a no rescatar el estero. Si Urdesa necesita alguna transformación, debe empezar por los brazos del estero”, sostuvo.

Además, coinciden en que los proyectos deben integrar Urdesa con las ciudadelas Miraflores, Los Ceibos, Kennedy.

