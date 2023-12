“La delincuencia se lleva en peso también a Urdesa”

Un secuestro y un intento de robo es la cara más visible que ha mostrado Urdesa durante los últimos días. Dos actos delincuenciales encendieron las alarmas en las redes sociales de este tradicional vecindario, lo que ha preocupado más a la ciudadanía que a vísperas de fin de año ha notado cómo los asaltos han incrementado.

“Ya Urdesa no es como antes, ahora por cualquier lado te roban”; “qué miedo y yo que siempre ando en esa zona”; “ya la delincuencia se tomó Urdesa, era uno de los pocos lugares seguros que quedaban”, fueron solo algunos de los comentarios que se leían en redes sociales tras el secuestro de un joven de 24 años en la calle Cuarta y Ficus el pasado 19 de diciembre.

EXPRESO realizó recorrido varios días por la zona y pudo conversar con varios comerciantes, moradores y visitantes que coinciden en que la delincuencia también ha tocado la puerta de Urdesa y cada vez lo hace con más fuerza.

“Le puedo jurar que al menos hay un robo diario. Se meten a los negocios, se roban partes de los vehículos, asaltan en moto y ahora secuestran”, comentaba Boris Serrano, un hombre que trabaja cerca a un supermercado del sector. “La gente de por aquí me conoce y me cuenta lo que les pasa. Es terrible que cada vez se escuchen más y más robos. Ya no sabemos qué hacer para estar seguros”, comentó el ciudadano.

2. Deficiencias. La ciudadanía reclama por más patrullaje en el sector, asegura que la labor policial es deficiente y espera se incrementen los operativos en la zona. FREDDY RODRÍGUEZ

Laura Cornejo, quien habita en el vecindario hace 15 años, advirtió incluso que superan los cinco por días. “En los chats nos damos cuenta de todo, es increíble lo desamparado que está el barrio”, aseveró.

EXPRESO constató que hay algunos callejones a lo largo de la calle Acacias que se encuentran en mal estado e incluso prácticamente a oscuras, lo que provoca que los delincuentes concurran con más frecuencia. “Esta zona hace varias semanas está apagada y he escuchado gritos de mujeres cuando las asaltan. La verdad con todo lo que se ve uno prefiere esconderse en casa”, comentó Román Romero, quien reside en Acacias y Ficus, donde asegura antes había paz.

“Hace unos 10 o 5 años atrás esta zona era tranquila y podía salir con mis hijas a caminar sin problemas, ahora la verdad ya es mejor no hacerlo por precaución. La delincuencia se lleva en peso también a Urdesa”, comentó molesto el hombre que ha sugerido entre los vecinos cerrar algunas calles con cerramientos, pero la idea no ha tenido el apoyo de todos

La queja por la inseguridad no solo complica a los residentes, los comerciantes también aseguran sentirse afectados por el problema. “Si ves que roban y hasta secuestran, la gente ya no va a querer venir y de hecho lo hemos visto en los números”, comentó una comerciante que pidió que no se revele el nombre de su local por miedo a las ‘vacunas’. “Sí hay gente porque ya tenemos nuestra clientela, pero años anteriores para esta época era mucho mejor. La delincuencia hace todo más difícil”, comentó la ciudadana, que añade que debido a los actos delincuenciales registrados hace dos semanas decidió incrementar la seguridad privada del sitio porque “la policía ronda poco por Bálsamos”, aseveró la empresaria.

Por donde trabajo escucho al menos un robo diario. Es terrible que cada vez se escuchen más robos. No sabemos qué hacer para poder sentirnos un poco más seguro. Boris Serrano

​trabajador del sector

EXPRESO solicitó una entrevista a la Policía Nacional para conocer qué trabajos se realizan en el sector para disminuir el índice de robos y además solicitó una cifra actualizada de los delitos reportados en 2023, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Durante el día sí hay patrullaje, no se lo puede negar, pero en la noche es prácticamente nula. Ahí es cuando la delincuencia se alborota. Necesitamos que doblen esfuerzos”, alegó Dalma Peláez, una adulta mayor que reside en Víctor Emilio Estrada y Las Monjas. “¿Dónde está el plan Fénix. Puro alboroto, nuevo presidente y nuevo alcalde y solo empeora más y más la delincuencia aquí”, dijo enérgica la mujer de 70 años.

Según relataron los entrevistados, las zonas donde se registran más asaltos es en las calles Dátiles y la Primera, a lo largo de la calle Acacias, Ficus y en las calles aledañas al centro comercial que colinda con la Carlos Julio Arosemena.

La ciudadanía hace un llamado a las autoridades y pide que realicen más patrullajes. “Pedimos que por favor no dejen que perdamos a este lindo sector. No dejemos que se pierda el turismo y la alegría de Urdesa”, suplicó Peláez.

