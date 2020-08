Una travesía a ciegas

La ruta no es segura. Es confusa, en ciertos tramos se corta e incluso es compartida por los ciclistas y los conductores de vehículos livianos y pesados, como los buses. Desplazarse por la ciclovía de la avenida Samborondón que, como lo ha publicado EXPRESO, aún no está del todo terminada y los tramos ya listos, a decir de los ciclistas y urbanistas, no están bien construidos, implica circular por la arteria a ciegas.

“Andar en bicicleta por La Puntilla es aventurarse a una travesía de terror”, asegura Sonia Samaniego, residente de la ciudadela Las Riberas, quien a diario, como parte de su rutina, pedaleaba entre cuatro y cinco kilómetros; pero desde el lunes 17 de agosto que dos ciclistas fueron embestidos por un vehículo mientras iban sobre sus bicicletas, y uno de ellos -Santiago Jaramillo- murió, ha decidido parar.

El ciclista Marco Caizapanta fue uno de los dos atropellados en la vía Samborondón. Relató cómo fue el accidente que le quitó la vida a su amigo Santiago Jaramillo. Este hecho ha visibilizado la falta de planificación. #JusticiaParaSantiagoJaramillo https://t.co/ohNVgjB3Yj — Gelitza Robles (@GelitzaRobles) August 24, 2020

No quiere ser la próxima víctima, piensa. No se siente segura, más aún, de que en La Puntilla no existan ni siquiera las suficientes cámaras que permitan registrar y confirmar quién y bajo qué circunstancias provocó un accidente. “¿Qué garantías de seguridad tengo? Ninguna. Ya sería necedad mía si salgo otra vez a rodar; aunque, aclaro, que es una lástima que mientras en otras ciudades del mundo se ejecutan obras por y para el ciclista, acá las autoridades ni siquiera terminan de construir el trayecto”, agrega.

El problema está en que se sigue priorizando al auto en las vías. Hoy, por lo tanto, hay que trabajar en la infraestructura, pero también en la forma en que los conductores ven al ciclista. Fernando Fernández de córdova

En un reportaje publicado ayer, el ECU 911 le confirmó a EXPRESO que las cámaras de la entidad no están cercanas al lugar del último accidente registrado, cerca de la entrada de la isla Mocolí, donde cada mañana y al caer la tarde, decenas de ciclistas deben zigzaguear entre los vehículos que circulan por la arteria para continuar su recorrido.

La investigación del deceso del ciclista Santiago Jaramillo aún tiene mucho por delante. El ECU 911 dijo a EXPRESO que las cámaras no están cercanas al lugar del accidente. https://t.co/ZNuv8URhVK — Diario Expreso (@Expresoec) August 24, 2020

Frente a este escenario, este Diario solicitó una entrevista al alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, para conocer cuántas cámaras ha instalado el Cabildo en la vía y, si no lo ha hecho, saber por qué, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

A través de un correo electrónico enviado al equipo de comunicación del Municipio, se solicitó información respecto a por qué la ciclovía no está terminada, cuándo lo harán, si hay un presupuesto destinado para la obra este año; y si está previsto corregir los errores señalados por la ciudadanía y los expertos en movilidad; pero reinó también el silencio.

Tambien demuestra lo poco que planificamos como ciudad. En Samborondon he visto muchisima gente haciendo ciclismo. Como es posible que aun no exista una ciclovia separada de la avenida??? https://t.co/69HdxAEJjU — Enrique Chica (@EnriqueChicaZ) August 20, 2020

Los que sí hablaron fueron las decenas de usuarios de esta obra inconclusa (cuya primera fase se inauguró en el 2016) y que, como lo confirmó ayer este Diario, los obliga a frenar cada vez que pasan por la mayoría de las ciudadelas, porque la ruta allí se corta y los ciclistas prácticamente se chocan con los residentes que intentan, en sus autos, ingresar en ellas.

Es complicado circular en bici por La Puntilla y no solo porque falta señalética o la obra está inconclusa, sino también porque hay ciclistas que no la utilizan. No son muchos, pero hay. Ximena Sarmiento,

residente de Pórtico del Río

Ese panorama es evidente al llegar, por citar un caso, a la urbanización Torres del Sol, ubicada al pie del nuevo puente que une a Samborondón con Guayaquil, donde la ciclovía desaparece. Y al ciclista le toca nada más que desplazarse sobre el asfalto, tratando de sortear los autos que intentan ingresar o salir del viaducto.

Demanda. Los ciclistas lamentan que, en algunos tramos, la ruta sea demasiado estrecha e insegura. Jimmy Negrete

“Es una completa pesadilla”, advierte la residente de Ciudad Celeste, Adriana Mórtola, quien asegura haberse salvado de ser víctima de algunos accidentes en ese tramo y en los dos primero kilómetros de La Puntilla; donde la línea que divide al carril de los ciclistas del resto de conductores no está todavía trazada.

@MuniSamborondon @juanjoseyunez He solicitado personalmente en secretaría desde hace 40 días una cita con el Alcalde, y me ha sido imposible llegar.

Precisamente de los problemas de la ciclovía en los 10 km de extensión en la Puntilla.

Tiene que existir otra desgracia mas? https://t.co/dXbdiJ4Rxq pic.twitter.com/JaBo4NhB2A — LCF (@leparechi) August 19, 2020

“Ahí te toca sobrevivir como puedes...”, lamenta. Esto es, avanzando a paso lento detrás de los buses o entre ellos, subiéndote a las veredas y esquivando los postes y mobiliario urbano que sobre estas se encuentran y que también se convierten en trabas.

Hecho. En varios reportajes de EXPRESO, urbanistas han criticado la falta de visión que hubo en el sector para construir las aceras, la ciclovía y los retornos viales.

“En esta arteria no se ha planificado nada. Y es que mientras los letreros y señales de tránsito aquí sobran, en otros puntos de la vía son en cambio escasos. Tanto o más que la iluminación, que es otro problema que se percibe en las noches”, agrega.

Exigimos respeto a la vida. Peatones y ciclistas tienen prioridad. En memoria de Santiago Jaramillo y de todos los ciclistas asesinados #LaBiciSeRespeta pic.twitter.com/gQx5rms6Dw — MasaCriticaGuayaquil (@masacriticagye) August 19, 2020

Aunque el Cabildo tampoco ha dicho qué proyectos inmediatos están previstos en la zona para incrementar la seguridad vial, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador ha confirmado que hasta que esté construida en su totalidad la ciclovía, los agentes se ubicarán en los puntos más conflictivos.

Ayala, sin embargo, hace un llamado a que los usuarios se movilicen por la ruta en los tramos ya trazados. “Hay quienes simplemente no la utilizan”, denuncia, mientras que quienes no lo hacen lo reconocen alegando que “es más seguro ir a un costado de la vía, que por una obra estrecha, que se corta y se topa con obstáculos a cada rato...”.