La ruta de la ciclovía está marcada de incertidumbre

El anuncio de que empiece la construcción de los cien kilómetros de carril exclusivo para la ciclovía en Guayaquil, aunque es bien visto por los ciudadanos y expertos en movilidad; preocupa por no tener definidos algunos escenarios, que a corto plazo, sentencian, podría terminar en un “desastre” y complicaría aún más la circulación.

Para julio próximo, como publicó ayer EXPRESO, está prevista la inauguración de la primera fase, la ruta este-oeste, de 37 kilómetros; pero si bien el Cabildo ha dicho que ha sido creada de forma estratégica, para que la gente de los sectores populares tengan un carril seguro, con señalización y segregado, aún queda en el aire cómo lo harán.

Lo que da cabida a otras interrogantes, respecto a si el Cabildo ha elaborado los suficientes estudios técnicos. Esto, teniendo en cuenta que las zonas a intervenir tienen obstáculos urbanos, paraderos de buses, sirven de parqueadero (en algunos tramos) o son nudos críticos donde, de no romperse las veredas para crear un carril exclusivo, la congestión vehicular podría convertirse en el mayor dolor de cabeza de la ciudad, que, de inicio, costará 800.000 dólares.

Puntos críticos de cogestión vehicular

1. Para el urbanista Luis Alfonso Saltos, coordinador del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Ciudad de Guayaquil y Espacios Públicos, no tener claro cómo evitarán la congestión vehicular en avenidas tan concurridas como la Portete y Barcelona, por donde estará trazada la ciclovía; evidencia que hay fallas en la planificación.

En una entrevista anterior con este Diario, el Municipio, a través de los representantes de la Dirección de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial y de la Mesa de la Movilidad Sostenible, no precisaron si los trabajos incluyen romper aceras. Lo que sí se confirmó es que ningún árbol se tocará, de allí que en el tramo de la calle Hurtado, por ejemplo, la ciclovía estará ubicada de tal forma que no los afecte.

Sin embargo para Saltos, de no tocarse las veredas, se desencadenarán otros problemas, ya que teniendo en cuenta que no se han definido las campañas o métodos que incentiven el uso de la bicicleta, los ciudadanos continuarán desplazándose en sus vehículos particulares, lo que generará más congestionamiento vehicular debido a la reducción de los carriles.

“Si no hay incentivos, que de hecho no los he visto, la movilidad no cambiará porque, hay que ser realistas, si siempre la prioridad han sido los autos, de un momento a otro, la sociedad no va a cambiar de mentalidad”, agrega.

La obra. Empezó ya a construirse en la avenida Barcelona. Luego, continuará por las calles Ismael Pérez Pazmiño y Diez de Agosto. Miguel Canales

Paraderos de buses

2. Qué pasará con los paraderos de los buses que se encuentran en la ruta trazada es otro punto que preocupa a Saltos. ¿Qué se priorizará: el transporte público o la ciclovía?, cuestiona, al asegurar que de ser este último, entonces los paraderos deberían ser reubicados en otras calles.

Si se prioriza el transporte público, en cambio, la ciclovía -manifiesta- deberá pasar por calles transversales o secundarias, lo que dará cabida a otras molestias, relacionadas a la inseguridad y no necesariamente viales. “Serán muy pocos los que querrán desplazarse por calles un tanto desoladas porque pueden ser también víctimas de los robos. Repito: para tener claro todos estos puntos es vital definir la fórmula del cómo se ejecutará el proyecto. Si no tomamos en cuenta todos los escenarios, esta podría terminar en un desastre, menciona.

Este Diario solicitó ayer una entrevista a Gina Galeano, presidenta de la Mesa de la Movilidad Sostenible, para despejar esas y otras dudas, pero por inconvenientes en la agenda, prometió dar la entrevista hoy. No obstante, aseguró (en una entrevista anterior) que la ciclovía, además de iluminada e incluir 120 rampas de acceso, tendrá señalización vertical y horizontal, separadores (bolardos, tachas...). Herramientas que para los consultados no serán suficientes para evitar un asalto.

El trazado

La ruta este-oeste incia en vía a la costa, continua por la avenida Rodríguez Bonín, hasta llegar al puente Portete; desde allí, avanza hacia el centro por dos rutas: por la avenida Barcelona hasta el puente El Velero, avanzando luego a la avenida 9 de octubre, hasta llegar al Malecón 2.000; o por la Calle Argentina, hasta García Moreno. También está considerada la 10 de Agosto hasta Malecón y posteriormente se podrá bajar por la calle Junín.

Zonas de parqueos

3. Galeano admitió que debido a que la ruta pasará por áreas que sirven de parqueaderos, estos se eliminarán en algunos tramos, afectando así al 11 % de guayaquileños que tiene vehículo privado, señaló.

Anticipó que habrá presión a través de las redes sociales por ese tema, pero aseguró que la apuesta es real y ha sido pensada en el beneficio de las mayorías; argumento en el que no concuerda el arquitecto Brick Reyes, docente de la Universidad de Guayaquil, al advertir que la medida afectará también a las familias y los negocios.

“Las autoridades están tratando de solucionar un problema, pero están creando otro. Guayaquil tiene un déficit de parqueadero muy grave y en eso ha debido pensarse ”. A su juicio, acelerar la iniciativa, que surge en la agenda municipal, a propósito de la pandemia, afectará directamente a las familias que estacionaban allí sus autos o los guardaban dentro de sus predios y ahora, por la ciclovía, no podrán hacerlo. Y a los negocios que ya no tendrán cómo descargar y cargar sus productos.

“¿Será que acaso ahora tendrán que descargar sus vehículos en otras cuadras? Hay tantas dudas en el aire”, piensa, al coincidir con Saltos, quien hace hincapié en que para que el proyecto resulte, es vital primero fijar las políticas públicas que permiten que la ciclovía será viable.

Reconstrucción de las aceras.

4. Teniendo en cuenta que algunas veredas de la ciudad no son uniformes y se caracterizan por ser estrechas o tener mobiliario urbano -como las plataformas para la publicidad concesionadas- que traba la circulación; Reyes considera indispensable que se incluya en el plan, su restauración. De lo contrario, el peatón será quien quedará excluido.

“Si ahora, por las dificultades que presentan, los ciudadanos se lanzaban a caminar sobre la calle, con la ciclovía a un costado, ¿cómo caminarán?”.

AJUSTES EN LA AVENIDA MALECÓN

En la 9 Octubre, la ciclovía será en doble sentido y tendrá un ancho de 2,5 metros, será ubicada en el lado derecho, sobre la calzada, que es ancha, precisa el director de urbanismo, Gino Mera. Mientras que en el malecón, de 9 de Octubre a Junín, tendrán un ancho de 1,5 metros unidireccional.

Al contrario de lo que sostiene el Municipio, la Autoridad de Tránsito Municipal, que hoy mira de lejos los avances de la propuesta, cree que en la 9 de Octubre habría que mover árboles hacia la vereda, eliminar parqueos y complementar con infraestructura eléctrica y sanitaria. “Y eso requerirá inversión”, señala Andrés Roche, gerente de la entidad.

Sobre la idea de poner la ruta en el malecón Simón Bolívar, Roche pide recordar que ya hubo una y no se respetó. Además advierte que los bolardos y separadores, al ser material reciclado, tienen una vida útil corta. “Acá lo que se necesita es una alianza estratégica, que con publicidad mantenga el servicio”, dijo a este Diario.