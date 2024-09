Transportistas: “Este paro es indefinido hasta que el alcalde suba la tarifa”

Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, se pronunció la mañana de este lunes 9 de septiembre, luego de que Guayaquil se caotice ante la falta de transporte público.

El representante del gremio se mostró firme en su decisión de no retomar las actividades hasta tener una respuesta de las autoridades. “Este paro es indefinido hasta que el alcalde nos atienda y se suba la tarifa. Dijeron que iban a subir el pasaje, pero solo subieron de la Metrovía, pero no a nosotros. Hicimos 11 mesas técnicas, pero nunca nos tomaron en cuenta”, reclamó Sarmiento que solicita que el pasaje se incremente a 45 centavos.

Sarmiento, quien estuvo acompañado de decenas transportistas, reafirmaron su pedido de un alza en la tarifa del pasaje y responsabilizaron a Aquiles Álvarez la situación actual.. “Él dijo que era una alcaldía de puertas abiertas y lo fuimos a buscar y se escondió. Nuestro derecho a ser escuchados está siendo vulnerado. No tenemos para poder trabajar, el responsable de esta situación es el alcalde. Hay un desconocimiento de la situación por parte de él”, arremetió.

Según indicaron los transportistas de las 56 cooperativas de transportes que operan en Guayaquil, al menos 50 de ellas han suspendido las actividades. En total serían 1.900 buses paralizados.

Por su parte, Marina López, presidente de la cooperativa Ebenezer, dijo estar en contra de los ataques que han recibido sus colegas transportistas al no ofrecer el servicio. “También tenemos derecho a reclamar. Hemos insistido en varias ocasiones por todos los medios, pero no nos escuchan, tenemos que tomar medidas. Rechazamos todos los ataques que hemos recibido”, dijo enérgica la mujer.

La mujer, al igual que el resto de transportistas, solicitó al alcalde Aquiles Álvarez rectifique su decisión. “Dice que ya en la alcaldía ya había un trato antes que el llegue, pero él debe rectificar. Si ve que hay fallas, lo que él lo que debe de hacer es rectificar y no seguir con lo mismo”, dijo López, haciendo referencia al valor del pasaje del bus urbano.

El alcalde respondió ante la paralización del transporte público



Ante esta situación, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció temprano en redes sociales, indicando que no cederá ante estas presiones.

"Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir a su manera (o sea, a la vaca). Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen. Vamos a nuestro ritmo. Los que se sumen al paro serán sancionados administrativamente y, por supuesto, coordinando con la Fiscalía del Guayas para las sanciones penales que acarrea suspender el servicio público", dijo Álvarez en un tuit.

El burgomaestre denominó al presidente de la Fetug como "El zar negativo de los transportistas". "Otra vez el cuento del gallo pelón del señor Christian Sarmiento, el zar negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil. Orgulloso de corresponder al tercer mundo, en lugar de liderar y evolucionar. Andan metiendo puro retro... con tanto retro, ya se les dañó la caja", señaló.

