Guayaquil amanece con paro de transportistas; el alcalde reacciona

La amenaza de un nuevo paro de transportistas se cumplió. Guayaquil amaneció sin buses urbanos este lunes 9 de septiembre.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) ha solicitado el incremento de la tarifa del pasaje; sin embargo, hasta el momento, la solicitud no ha sido atendida. De hecho, semanas atrás, los transportistas realizaron un plantón en los exteriores del municipio para ser atendidos, sin embargo, no hubo respuestas.

Por su parte, el Cabildo ha sido enfático en decir que no se aumentará la tarifa del pasaje de buses urbanos, ya que ni entre el mismo gremio de transportistas se logran poner de acuerdo. Este lunes 9 de septiembre, la ciudad amaneció sin buses urbanos. Las largas filas de personas esperando en la Terminal Terrestre y la molestia de cientos de ciudadanos se evidenciaron.

¿Qué dijo el alcalde Aquiles ´Álvarez sobre el paro de transportistas?

Ante esta situación, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en redes sociales, indicando que no cederá ante estas presiones. "Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir a su manera (o sea, a la vaca). Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen. Vamos a nuestro ritmo. Los que se sumen al paro serán sancionados administrativamente y, por supuesto, coordinando con la Fiscalía del Guayas para las sanciones penales que acarrea suspender el servicio público", dijo Álvarez en un tuit. El burgomaestre denominó al presidente de la Fetug como "El zar negativo de los transportistas".

"Otra vez el cuento del gallo pelón del señor Christian Sarmiento, el zar negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil. Orgulloso de corresponder al tercer mundo, en lugar de liderar y evolucionar. Andan metiendo puro retro... con tanto retro, ya se les dañó la caja", escribió.

