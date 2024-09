La ATM implementa medidas ante la posible suspensión del servicio de transporte

Aunque en la noche del pasado 7 de septiembre, la ATM envió un comunicado informando que impondrá sanciones a los conductores del transporte público urbano si paralizan el servicio este 9 de septiembre en Guayaquil, como extraoficialmente anunciaron los conductores; horas más tardes -y aún cuando el gremio de transportistas no se ha vuelvo a pronunciar- la ATM informó que implementará medidas ante la posible. suspensión.

"La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha planificado acciones para que los usuarios del transporte público que puedan verse afectados este lunes 9 de septiembre, dispongan de alternativas de movilización. El Sistema Metrovía incrementará el número de unidades en las rutas troncalizadas y alimentadoras, para responder al aumento de la demanda, a fin de trasladar de manera eficiente a los usuarios", señaló

Según reza el comunicado, desde el Centro de Control de Tránsito de la ATM se mantendrá un monitoreo en toda la ciudad, en coordinación con Segura EP, para identificar puntos de aglomeración de usuarios y establecer orden y seguridad", detalló la entidad; al detallar que asimismo realizarán operativos de control y aplicarán las medidas legales anticipadas por la suspensión.

Para la ciudadanía, este nuevo mensaje de la autoridad da luces de que habrá la paralización, la misma que consideran absurda.

La ciudadanía tilda de inconcebible la idea de hacer una protesta

Y es que para la ciudadanía, resulta inconcebible que los transportistas tengan la intención de hacer una protesta. "Por años han dado un servicio pésimo. Debieron hace años mejorarlo, y con ello pedir un aumento en la tarifa. Así como están las cosas no pueden decir que van a cobrar más. Hagan los cambios, mejoren sus unidades y suban 5, 10, 15 centavos, lo que diga el estudio técnico. Pero hoy como están, es imposible que alguien quiera pagar un centavo más", sentenció Nelly Aguirre, usuaria del transporte público y habitante de la Alborada.

Para Jorge León, habitante de la ciudadela Guayacanes, este 9 de septiembre, de haber la suspensión, se confirmará si realmente hay control. "Ya basta de amenazas. El servicio que nos dan los conductores de buses es malo. Si mañana protestan, no quieren atender, pues entonces que vayan presos. No debe pasar esto aquí. Llevamos años lidiando con lo mismo. Y a la hora de la hora, somos los usuarios los que tenemos que ver como nos desplazamos. No más", sentenció León.

La ATM alertó ya de la sanción

La noche del pasado 7 de septiembre, teniendo en cuenta que extraoficialmente se dio a conocer que el gremio de transportistas intentaría interrumpir el servicio en los próximos días al no ser escuchados por el Cabildo y el Concejo Cantonal, a quienes los miembros de la Fetug quieren detallarles la crisis que atraviesan; la ATM envió un comunicado en el que alertó a los transportistas de sancionarlos si dan paso a esa acción; que la calificó de política, de la misma manera que lo hizo el alcalde Aquiles Álvarez la semana anterior durante su enlace radial.

La paralización del transporte público conllevaría sanciones penales y administrativas. pic.twitter.com/Q3GcLpi22H — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 8, 2024

"Ante las demandas de los transportistas urbanos, quienes amenazan con una paralización de sus servicios este lunes 9 de septiembre, informamos que la ATM desde el inicio de esta administración ha generado espacios de diálogo con los dirigentes del gremio y con las operadoras para escuchar sus inquietudes y trabajar juntos en ello. Sin embargo, han sido los intereses políticos de los dirigentes y sus desacuerdos internos los que ha impedido alcanzar consensos", publicó la entidad; al alertar que si suspenden el servicio de transporte público, se impondrán sanciones penales o administrativas, según la normativa vigente.

Que desde agosto pasado, se lee en el anuncio, la dirección de Transporte de la ATM ha mantenido sesiones de trabajo continuas con los representantes de las operadoras y sus socios. "Hasta la fecha 38 operadoras han asistido a las reuniones en las que se ha tratado aspectos regulatorios relacionados con el sistema de gestión de la flota y recaudo; y temas operacionales requeridos por la autoridad para el mejoramiento del servicio", publicó; alegando que como resultado de las sesiones, las cooperativas han manifestado su interés de continuar con el proceso para la implementación de una nueva tarifa.

Sobre esta situación, hasta la publicación de este reportaje la Fetug no se había pronunciado en ninguno de sus canales oficiales. EXPRESO solicitó una entrevista para conocer si acatarán lo orden, pero no hubo respuesta.

¿Qúé dijo Aquiles Álvarez tras la última protesta?



El pasado 4 de septiembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a la protesta que realizó el jueves 29 de agosto un grupo de transportistas en el centro de la ciudad, y que llegó hasta el Palacio Municipal, mientras se desarrollaba la sesión ordinaria del Concejo Cantonal. "Están disputándose la presidencia (de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas - Fetug), entonces quieren vender humo, un candidato versus el otro candidato. El uno que quiere seguir sentado toda la vida, ese que lideró esa marcha, (incluso) ha desayunado conmigo en el Municipio de Guayaquil", dijo entonces el alcalde en referencia a Christian Sarmiento, actual líder de la Fetug. Y agregó que en dichas reuniones, Sarmiento firmó actas con los ofrecimientos de los transportistas y los acuerdos alcanzados respecto a sus pedidos.

Agregó que en dichas reuniones, Sarmiento firmó actas con los ofrecimientos de los transportistas y los acuerdos alcanzados respecto a sus pedidos

El primer personero municipal justificó no haber atendido a los transportistas el pasado jueves en el Municipio, como ellos lo habían pedido a través de un comunicado. "No los recibimos porque los hemos recibido mil veces, no voy a prestarme para la venta de humo. Si quieren gritar, que griten hasta que se cansen. Yo no me muevo por presiones, yo me muevo por convicción y en base a planificación. Los invitamos a ser parte de este nuevo sistema de control a través de la tarjeta Guayaca, pero no quisieron", expresó Álvarez.

Situación económica de los transportistas



El alcalde dijo entender que muchos de los transportistas se encuentran con complicaciones económicas para mantener sus operaciones, pero recordó que ellos no se alinearon al plan que les propuso.

"Nosotros no vamos a hacer lo que ellos quieran, ellos tienen que hacer lo que los ciudadanos quieran a través de lo que dicta el Municipio de Guayaquil como normativa y cumpliendo las ordenanzas y las leyes y las exigencias que tenemos para mejorar el valor del transporte, mejorando las condiciones del transporte público y privado", manifestó Álvarez.

La Fetug, por su parte, ha dicho atravesar una crisis que los está hundiendo. "Con 30 centavos que se paga por el pasaje no hemos logrado pagar, oportunamente, los créditos utilizados en la renovación de cerca del 50 % de la flota, lo que ha dado paso para que el sector financiero nos incaute cerca de 350 buses. Igual suerte corren cerca de 1.200 unidades , a cuyos propietarios se les ha iniciado juicios coactivos con procesos de embargo; mientras que las unidades que están prestando el servicio tampoco reciben el mantenimiento adecuado y se están deteriorando aceleradamente", rezó el documento firmado por Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, la última semana de agosto.

