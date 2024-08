El alza en el pasaje de bus, con luz verde solo si hay mejoras en el servicio

La Fetug hizo un plantón, pero no fue escuchado por el alcalde ni el Concejo. La ATM exige cambios en las unidades

Plantón. Los agremiados a la Fetug estuvieron reclamando cerca de 3 horas en los exteriores del Municipio, pero su plantón no logró su cometido.

La reacción de la autoridad llegó horas después de que los miembros de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) hayan hecho un plantón en los exteriores del Municipio de Guayaquil para exigir al alcalde Aquiles Álvarez y a los concejales que los escuchen. Ellos, como publicó EXPRESO el pasado jueves, pedían que permitan que una comitiva del gremio ingrese al Concejo para que exponga cuál es la realidad que enfrentan al no darse el alza en la tarifa del pasaje.

Que la crisis que atraviesan ha dado paso para que el sector financiero les incaute cerca de 350 buses, corran con la misma suerte 1.200 más y todos, en general, estén en proceso de deterioro, detalló la agrupación; pero esos argumentos no bastaron para que la reunión se dé. El Municipio les cerró la puerta.

De hecho, los transportistas se dieron cita desde las 09:00 en los exteriores del Municipio de Guayaquil, en el centro de la ciudad. Para las 09:45 ya eran más de 100 los agremiados que se reunieron, vestidos todos de negro, como señal de inconformidad ante el silencio que guarda el Cabildo. Los protestantes se mantuvieron por más de una hora gritando y clamando por la atención de las autoridades.

Necesitamos subir la tarifa de los buses porque sin eso no se podrán hacer mejoras. No tenemos la capacidad ni para pagar repuestos ni mantenimientos. Primero pedimos mejorar la tarifa y luego se verán mejoras.

Christian Sarmiento, presidente de Fetug

“Que baje el alcalde”, “Nosotros te pusimos en ese puesto, ahora escúchanos”, “No queremos un delegado, queremos que baje Aquiles”, eran algunos de los gritos que más se repetían. El reclamo de los transportistas provocó que la calle Simón Bolívar se mantuviera cerrada por más de una hora.

Un ingreso fallido a la sesión de Concejo

Cerca de las 11:00, un grupo de unas 10 personas intentó ingresar al Concejo Cantonal, que estaba por iniciar en el Municipio. Sin embargo, el personal de seguridad y la Policía Metropolitana les impidió el ingreso, diciendo que la sesión de hoy era sin acceso al público, lo que provocó más furor en los agremiados.

“Déjenos entrar pues. Aquí pasan delincuentes, terroristas y todo tipo de personas, y a nosotros no nos dejan pasar. Somos trabajadores del Ecuador. Que la prensa grabe esto”, dijo molesta Marina López, presidenta de la cooperativa Ebenezer.

La queja de la Fetug apunta al consorcio a cargo del recaudo

En torno al alza del pasaje, la Fetug también dijo estar preocupada por la aplicación del sistema de recaudo que se prevé utilizar, la que aseguraron se les pretende imponer con el consorcio STG, cuyo contrato lo firmó la administración municipal anterior, que determina un costo que asumirá el transportista: de cinco centavos por pasajero. Esto pese a que, según Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, el gremio haya presentado la oferta de otra empresa que ofrece los mismos servicios de tecnología y validación para el recaudo con un costo que no supera los tres centavos por pasajero.

Transportistas exigen hablar con el alcalde Guayaquil para llegar a un acuerdo en el incremento del pasaje. Josué Andrade

Como usuario me siento irrespetado. Los conductores no hacen respetar la edad ni la condición, ruedan con música altísima y dejan subir a vendedores informales que muchas veces nos roban. No les importa el pasajero. Jamás les ha importado.

Juan Villacís, ciudadano

Que esa diferencia de dos centavos, por el número de pasajeros promedio mensual, redondea los 900.000 dólares mensuales, “que servirán para afianzar el buen mantenimiento a las 2.300 unidades del transporte público que tiene Guayaquil”, precisó; haciendo énfasis en que una de las firmas integrantes del consorcio está relacionada a Alcolistic S.A, proveedora de los radares, semáforos y equipos de la ATM. Los que, como ha publicado EXPRESO, ha generado una serie de quejas por parte de la ciudadanía.

El 29 de agosto, pasado el mediodía, la reacción a la manifestación llegó por parte de la ATM, que hizo hincapié en que el alza de la tarifa del pasaje será aplicado solo a quienes, como ha exigido la ciudadanía, mejore también el servicio, hoy catalogado como “pésimo”.

¿Qué dijo la ATM frente al reclamo del gremio?

“Frente a las demandas de los transportistas, quienes además exigen que se cambie a la compañía que implementará el servicio de recaudo electrónico, la ATM recuerda que ese contrato fue suscrito en 2022 por la administración anterior y que incumplirlo implicaría perjuicios legales y económicos para la ciudad. Desde el inicio de esta administración, la ATM ha mantenido mesas técnicas con los gremios de transporte para analizar las propuestas de mejora para el servicio de buses. Sin embargo, los desacuerdos internos entre las operadoras han impedido alcanzar compromisos entre las partes”, indicó la entidad; que hizo énfasis en que el incremento de tarifas solo se permitirá a las operadoras que reflejen las mejoras, tales como la climatización de las unidades, la actualización de la Revisión Técnica Vehicular, la implementación del sistema de recaudo tecnológico con tarjetas para los usuarios y el suministro de internet en los vehículos.

Este fin de mes nos incautarán 52 unidades, no tenemos ni para una reparación. A una compañera hasta se le murió el marido porque no tenía dinero. Estamos en la quiebra. Necesitamos que el alcalde entienda la situación.

Marina López, presidenta de Ebenezer

Pero sobre esto Sarmiento fue claro. Que no pueden hacer las mejoras porque no tienen dinero, que están prácticamente quebrados, sentenció. Que necesitan del alza para recién ahí dar paso a la mejora...

Pero sobre esto la ciudadanía se quejó, alegando que han tenido suficiente tiempo para mejorar el servicio. “Dan un pésimo servicio. Las unidades están que se caen a pedazos. Pagar más sería un robo para el ciudadano”, dijo Elizabeth Montaño, quien se quejó del servicio que dan los conductores.

“Son groseros, conducen como si llevaran carga y, de paso, no respetan las normas de tránsito ni las paradas. La ATM debe fijarse también en eso. Entendemos su situación, pero el servicio es deplorable. Que opten por los cambios y por dar seguridad, de lo contrario será como aplaudir su mala gestión”, denunció.

Intento. Un grupo de transportistas trató de ingresar al Concejo Cantonal, pero la seguridad se lo impidió. GERARDO MENOSCAL

Las cifras del descontento

El servicio del transportista es pésimo al interior de la ciudad, no solo con los usuarios, sino con los peatones y los conductores de carros livianos. Ellos son los causantes del tráfico y el caos que se experimenta a diario.

Paúl Palacios,ciudadano

Según la encuesta realizada por la multinacional Ipsos, el 40 % del total de encuestados en Guayaquil y Quito considera que el servicio de transporte público es deficiente; el 57 % de quienes opinan que el servicio no es bueno proviene de guayaquileños. Otro 52 % asimismo ve al transporte público porteño como inseguro, y un 28 % de hecho como muy inseguro.

Paulina Cabello, guayaquileña de 27 años, harta de ser víctima de los robos, optó por endeudarse y comprarse un auto para sentirse “más segura”. Ahora convive con otro problema: el tráfico, que se ha convertido en su peor enemigo.

“Pierdo dos horas al día metida en un atolladero que nadie soluciona, mis horarios, mis hábitos, todo se ha visto afectado. Si no fuera porque la línea del bus en la que me movilizaba fue extorsionada, no hubiese comprado un carro. Pero si veo que el mismo conductor del bus tiene miedo, ¿qué otra cosa debía hacer?”, se pregunta.

Frente a ello, durante años, los usuarios han exigido mejoras en el servicio, incluido en el de la Metrovía, cuyas unidades están ya obsoletas (no se han renovado hace 17 años), como lo ha reconocido el alcalde Aquiles Álvarez; quien ha asegurado que habrá nuevas unidades y para ello se ajustará la tarifa del sistema de la Metrovía que pasará a costar $ 0,45 y ya no $0,30, como ahora. La medida regirá desde octubre.

Que a través de una tarjeta llamada ‘Guayaca’ se subvencionará el pasaje a quienes lo requieran y califiquen (aquellos que no puedan pagar el incremento); mientras que en el caso de los buses de transporte público urbano podrán cobrar también $ 0,45 si es que cumplen con una serie de exigencias, que incluyen la instalación de internet en los buses, de aire acondicionado y puertas operativas.

