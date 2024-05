Guayaquil: Transportistas reiteran su desacuerdo con el subsidio a la tarifa de bus

Continúa el fraccionamiento dentro del gremio de transportistas de Guayaquil. El cobro de la tarifa de bus urbano a través de una tarjeta no es aceptada por una parte de este sector, como ya lo han venido adelantando hace varios días

Integrantes de varias cooperativas se reunieron la mañana de este miércoles 8 de abril para reiterar su rechazo a Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug).

"Ratificamos una vez más, que el señor Sarmiento no nos representa. Vamos a solicitarle que convoque una asamblea, él mismo, para analizar su conducta. Asimismo, si no lo hace, buscaremos el mecanismo estatutario para llevar esta lucha también, porque se ha convertido en un empleado de la ATM, y nosotros pusimos ahí a un representante de los transportistas", dijo Ricardo Onofre, dirigente de los transportistas.

Agregó que rechazan el subsidio de 15 centavos que prevé aplicar el Municipio de Guayaquil a la tarifa de bus urbano, que subirá a 45 centavos.

"No aceptamos aquello porque no hay recursos para ello. Además, es ilegal. El Estado sí puede dar subsidios, pero los Municipios no, porque recibe dinero del Estado para hacer obra social, en el área urbana, no puede malversar fondos", manifestó Onofre en una rueda de prensa.

El dirigente indicó además de 5 de los 45 centavos por pasajero irá destinado al consorcio ganador del contrato para manejar el sistema de recaudación de la tarifa de bus urbano.

"Nosotros queremos 40 centavos y que se acabe el problema del wifi, de lo de lo de arriba, todo eso se puede dar, pero eso tiene un costo adicional porque el aire acondicionado no se puede poner en los actuales vehículos, significa que eso tiene que comprarse vehículos nuevos", dijo Onofre.

Transportistas indicaron también que durante las mesas técnicas no se habló sobre la climatización de los buses ni el sistema de recaudación, salvo en la última reunión.

Plinio López, otro integrante del gremio, dijo que han enviado oficios al alcalde Aquiles Álvarez para mantener una reunión con él y exponerle sus planteamientos. Sin embargo, no han recibido respuestas.

"Si él no nos da atención, tomaremos las acciones correspondientes, porque nuestra actividad es privada, no necesitamos que nos den administrando nadie, sino que tienen que darnos, una vez que se hizo los estudios ya, y una tarifa técnica, tienen que darnos el pasaje, los 10 centavos", expresó López.

