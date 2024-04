“Desconocemos al presidente de la Fetug, le mintió a los guayaquileños"

Los transportistas de Guayaquil alzaron la voz y destaparon, dijeron, las mentiras que han llegado a oídos de los guayaquileños. Este 17 de abril, decenas de conductores del servicio de transporte público urbano se congregaron para, en una rueda de prensa, anunciar que desde ahora desconocen la gestión del presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, y denunciar anomalías en torno al proceso ligado al alza del pasaje.

Sarmiento: "Nos comprometemos a poner aire acondicionado y wifi en las unidades" Leer más

“Lamentablemente, tenemos que retirar la confianza que le teníamos a Christian Sarmiento, que ha mentido tanto a la autoridad municipal como a los transportistas y los pasajeros; alegando que podemos acondicionar nuestras unidades con aire acondicionado, lo que resulta imposible porque no es nada técnico. Nuestras unidades no lo permiten. No es que no queramos, sabemos que es importante, simplemente técnicamente no se lo puede hacer, no están diseñadas para eso”, aseguró Ricardo Onofre, dirigente de la transportación; que en nombre de todos, hizo énfasis, desconoció a la actual directiva por haber incumplido con las resoluciones aprobadas en la Asamblea de los Transportistas Urbanos de Guayaquil.

(Puede leer también: Por incrementar el pasaje, 22 buses fueron suspendidos en Guayaquil)

Que en esa sesión, llevada a cabo el pasado 4 de abril, indicó, los agremiados le hicieron saber que rechazaban la medida que horas después públicamente fue anunciada.

“Fue sorprendente como mintió. Y es que apenas 12 horas después de decirle que resultaba imposible cumplir con esa mejora, que tampoco fue incluida en el estudio técnico que por meses se hizo, Sarmiento dijo que las unidades tendrían aire. El dirigente engañó a todos. Por eso, de aquí para adelante, nosotros haremos las gestiones necesarias para alcanzar los objetivos que la comunidad requiere. Queremos transparencia, no que después nos tachen de mentirosos”, argumentó Onofre, quien hizo hincapié en que la tarifa de pasaje propuesta de $ 0,45 es, además, política y no técnica, y jamás fue socializada.

(Lo invitamos a leer: Álvarez dice que los usuarios seguirán pagando $ 0,30 por el pasaje de bus urbano)

Según lo anunciado por el alcalde Aquiles Álvarez, días atrás, la Agencia de Tránsito y Movilidad propuso que el aumento técnico de la tarifa pase de $ 0,30 a $ 0,45, valor que deberá ser aprobado por el Concejo Cantonal; y cuya diferencia de pago ($ 0,15) será subsidiada por el Cabildo. Cómo lo hará no ha sido aún definido.

Decenas de agremiados denunciaron anomalías en el proceso que se lleva a cabo por el alza del pasaje. Christian Vinueza

Plinio López, también dirigente y quien -en nombre de sus compañeros- rechazó asimismo que se dé luz verde al subsidio; denunció que el proceso que ahora se ha llevado a cabo a través de la ATM y el Municipio, beneficia a una empresa de recaudo que estaría cobrando $ 0,05 por cada pasajero como parte de la tarifa de $ 0,45, beneficiando al consorcio ganador del contrato.

Con el aumento $ 0,10 y no de $ 0,15, trabajaríamos para la empresa recaudadora y no para los gastos de nuestras unidades, ni para la subsistencia del gremio, hoy quebrado.



Plinio López

dirigente de la transportación

“Resulta extraño que el consorcio Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, que realizará el sistema de recaudo, sin conocerlo los transportistas, hasta hace unas semanas haya ganado el contrato al mes de haberse firmado. Resulta más extraño o, mejor dicho, preocupante para el sector que se fije una tarifa tan alta sin ningún respaldo técnico para un sistema de recaudo”, señaló.

Sobre este proceso, la razón por la que tal empresa ganó el contrato y si es verdad que $ 0,05 del pasaje serían destinados a la compañía, EXPRESO solicitó una entrevista a los directivos de la ATM o las cabezas principales del Cabildo, pero hasta el cierre de esta edición el requerimiento no fue concedido. Este Diario tampoco obtuvo respuesta por parte de Sarmiento, a quien se le solicitó una entrevista para saber por qué anunció que los buses darían, a raíz del cobro del nuevo pasaje, un servicio inexistente y que los agremiados no aprobaron.

(Lo invitamos a leer: La ATM realiza un estudio técnico para fijar el costo del pasaje en Guayaquil)

A todo el pueblo le mintieron. Por eso pedimos a la autoridad que nos reciba en comisión general para hacer propuestas técnicas en beneficio de la ciudadanía. Urge un servicio digno.



Julio Gómez

agremiado

“Es verdad que solicitamos la revisión técnica de la tarifa, amparados en lo que la ley determina para cubrir nuestros gastos operativos, pero fue para que sea considerada de manera directa, sin intermediarios y sin mentiras. Creo que el alcalde está mal asesorado, por eso pedimos una reunión con él. Si debemos tener aire acondicionado está bien, pero debe haber una tarifa digna para que se puedan readecuar los buses”, argumentó López, que alertó que el servicio de transporte público urbano, por mantener la misma tarifa desde hace 8 años, está quebrado. Que hace cuatro años el gremio estaba integrado por 5.000 unidades y ahora no superan las 2.700, porque el resto están embargadas, denunció.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: la Metrovía, sin más salvatajes)

En el acto, Ricardo Onofre (de pie) aseguró que el actual presidente mintió sobre los cambios que se harían en las unidades para mejorar el servicio. Christian Vinueza

Las promesas de Álvarez en movilidad que la ciudadanía espera que se cumplan Leer más

Pero para la ciudadanía, que tengan que pagar más, de no ser el servicio subsidiado, y sin obtener cambios significativos juega en contra del usuario.

Si no hay ventilación ni wifi, tampoco seguridad o unidades renovadas, por qué hacer el esfuerzo de cancelar un valor más alto, cuestionan.

“Yo solo quiero aire o al menos tener un espacio para sentarme. Me harté además de la inseguridad y de que pasen los buses cada vez con menos frecuencia. Ya no quiero más eso”, denunció Emilia Yerovi, habitante de la décima etapa de la Alborada, que exigió a los transportistas un cambio integral.

(Lo invitamos a leer: Gelacio Mora: “Si la ATM no controla el abuso, hay que eliminarla”)

Sobre este último punto, los transportistas aseguraron que por los $ 0,45 e incluso $ 0,40 (pero no subsidiados) darían seguridad al usuario (a través de equipos y tecnología) y se comprometerían a que rueden más. Todos, de ser posible, lo que descongestionaría el resto de unidades.

“Con $ 0,50 podríamos tener aire, sí, estamos siendo sinceros. No tenemos por qué mentir, no como ya lo hicieron. Esta vez nuevamente han intentado utilizar a los transportistas para que otros hagan sus negocios. No lo vamos a permitir. Eso no”, alegó Julio Gómez, también parte del gremio.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!