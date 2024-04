Las promesas de Álvarez en movilidad que la ciudadanía espera que se cumplan

Desde vagones color rosa para evitar que las mujeres sean víctimas de acoso hasta dos agentes de la Policía Metropolitana por unidad, fue lo que ofreció el actual alcalde Aquiles Álvarez a la ciudadanía, durante su etapa como candidato, sobre las mejoras que haría en la Metrovía. No obstante, hasta ahora no se ve nada de eso.

En una entrevista publicada por EXPRESO el pasado 12 de enero de 2023, cuando aún era candidato a alcalde de Guayaquil, Álvarez, trepado en una unidad de la Metrovía junto a decenas de pasajeros y el equipo periodístico de este Diario, hizo varios ofrecimientos que aseguró no serían solo promesas.

“Vamos a tener algunos vagones pintados de rosa solo para mujeres, que generalmente salen de las universidades tarde en la noche, para que puedan usar un vagón solo para ellas. Lamentablemente tenemos que recurrir a esto, ya que hay mucho abuso, abuso sexual en contra de las mujeres, y vamos a tener que adoptar esta medida”, anunció; pero de eso no se ha escuchado ni un proyecto.

En otra entrevista también ofreció implementar más seguridad en este sistema de transporte. “En la Metrovía se debe aplicar la prevención situacional. La Policía Metropolitana, en vez de estar dándoles palo a los mal llamados comerciantes informales, debe estar en los vagones de la Metrovía, por lo menos dos. Eso es prevenir la violencia”, comentó Álvarez, quien además planteó disminuir la tarifa del costo del pasaje en la Metrovía a $ 0,15 y fijar que los estudiantes y adultos mayores no paguen nada. El listado de ofrecimientos también incluía aire acondicionado y botón de pánico en todas las unidades, además de completar las siete troncales (actualmente funcionan tres). Pero todo ha quedado en palabras en estos primeros 10 meses de gestión. Al menos hasta ahora.

De hecho, en lugar de mejorar este sistema de transporte, se han registrado varios hechos y se han fijado nuevas tarifas, por ejemplo en la Aerovía, un sistema que no logra despegar y donde se han multiplicado las quejas.

El pasado 1 de febrero, la terminal de buses de la 25 de Julio (correspondiente a la troncal 2) dejó de funcionar por aproximadamente cuatro horas, lo que provocó que cientos de pasajeros tengan inconvenientes para realizar sus actividades diarias.

En el mismo mes, pero el día 25, un alimentador se incendió en la parada Mall del Sur por supuestos daños mecánicos. Solo 22 días después este mismo suceso se repitió cuando otro articulado ardió en llamas en el mismo sitio.

Dos buses de la Metrovía se incendiaron en menos de un mes.. CARLOS KLINGER

Estos sucesos provocaron que el Municipio de Guayaquil suspendiera las operaciones del consorcio MetroExpress en la troncal 2. Ahora son las unidades de las troncales 1 y 3 las que abastecen de buses al recorrido afectado.

Esta clase de situaciones han hecho que las críticas cada vez se agudicen más. “Es un servicio nefasto. Cada vez hay menos unidades y siempre pasa lleno”; “Después de los incendios da miedo treparse a la Metrovía. Yo ya no me quiero arriesgar. ¿Por qué las promesas de Álvarez quedaron en eso? En simple promesas”; “En casi un año, al menos uno de los proyectos debió lanzar, ¿por qué nos mintió?”, son algunos de los comentarios que se repiten constantemente entre los ciudadanos.

EXPRESO solicitó una entrevista al alcalde para consultarle qué pasó con esos ofrecimientos, si los piensa retomar y, de ser así, cuándo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la entrevista no fue concedida.

Hoy, en varias paradas de la Metrovía se observan daños en las puertas. Los pasajeros están en riesgo y lo han hecho saber, pero los arreglos no llegan. Miguel Canales Leon

Con respecto a la Aerovía, un tema que fue abordado por el primer edil en repetidas ocasiones al hacer énfasis en que lo utilizaría como un mecanismo de turismo, Álvarez propuso analizar el subsidio a un porcentaje del pasaje, que cuesta 70 centavos, para que exista una motivación para utilizarla. Sin embargo, el precio subió a 74 centavos.

¿Qué pasó?, se preguntan los usuarios, que se limitan a decir que les “tomaron el pelo”.

“Día a día se observa cómo la Aerovía cada vez está más vacía y ahora es utilizada hasta para tener sexo. Uno se emociona con las promesas, pero al final no las cumplen. ¡Qué decepción!”, expresó el ciudadano Luis Mendieta, haciendo referencia a lo ocurrido en julio pasado, cuando dos jóvenes se volvieron virales al ser captados en pleno coito en una de las cabina.

La activación del transporte fluvial en Guayaquil fue otra de las ofertas de campaña que los ciudadanos siguen esperando. “Crearé la Fluvivía, que conectará a Guayaquil internamente, desde el sur al norte. Además unirá al Gran Guayaquil (considerando Durán, Daule y Samborondón)”, decía el plan del Gobierno Municipal, pero hasta el momento no se ve nada de eso.

El pasaje se va a reducir a $0,15. Para estudiantes y adultos mayores será completamente gratuito. Aquiles Álvarez alcalde de Guayaquil

Sobre este tema, este Diario ha solicitado ya entrevistas desde enero pasado, pero tampoco han sido concedidas.

Álvarez además aseguró que se crearía un sistema de movilidad intermodal que conectaría la ciclovía, Aerovía, Metrovía y la prometida Fluvivía, y con un solo pago.

“No sé qué pensar. Quiero creer que cumplirá, aunque me da mala espina que suba las tarifas y no las baje, como lo tenía planeado; y que de los grandes proyectos no exista ni siquiera un plano. Me inquieta también que de esos temas no hable. Es como si lo que dijo en campaña ya lo olvidó. Pero, a ver, si los guayaquileños le dimos el voto fue por creer en esos proyectos. Ahora los queremos. Quisiera, por lo menos, que confirme si existirán”, manifestó Ernesto Narváez, de Sauces 6.

