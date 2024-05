Álvarez asegura que si no se ponen de acuerdo los transportistas, no habrá cambios

El alcalde de Guayaquil aseguró que el gremio de transportistas quiere poner reglas, pero el Municipio no lo va a aceptar

El pedido por un nuevo y mejor transporte en Guayaquil, es lo que el ciudadano ha venido reclamando desde hace varios años, sin embargo, aquello no ha llegado.

La solicitud de alza de tarifa por parte de los transportistas provocó que el Municipio de Guayaquil y el gremio mantengan reuniones, que finalmente terminó en un acuerdo de incremento de valor del pasaje, junto con las mejoras de las unidades.

Sin embargo, de eso ya han pasado varias semanas, pero todavía no se han visto avances, ya que el gremio de transportistas se encuentra dividido. Un grupo no reconoce a Christian Sarmiento como el presidente y asegura que el miente con los ofrecimientos.

Ante esto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaparece en los medios de comunicación y se refiere a este tema controversial.

"No se ponen de acuerdo los transportistas, uno sector está de acuerdo y otro sector no está de acuerdo. Es difícil avanzar si no hay armonía", dijo el burgomaestre en el enlace radial semanal.

"Guayaquil quiere un transporte digno, pero para tener un nuevo transporte hay que analizar la tarifa, pero las reglas las pone el municipio de Guayaquil. No nos puede poner las reglas los transportistas eso nunca se lo vamos a aceptar", enfatizó Álvarez sin precisar qué reglas ha querido poner el gremio transportista.

Por un lado, el Cabildo solicita que los buses urbanos renueven sus unidades y cuenten con aire acondicionado y usen un sistema de tarjeta única.

Mientras tanto, un grupo de transportistas aseguran que será imposible cumplir con lo solicitado con el aumento, además están en desacuerdo que el uso de tarjeta única.

