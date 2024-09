Paro de transportistas en Guayaquil: estudiantes sufren las consecuencias 

Mientras alistaba sus cosas y se preparaba para acompañar a sus hijos al colegio, Grace Viteri alcanzó a escuchar de los noticiarios que había un paro de transportistas que exigen el aumento del valor del pasaje, aún así decidió salir por el limitado tiempo.

‘‘Para ir al colegio, por mi casa pasan 5 líneas de buses. Pasaron más de 20 minutos y no pasó ninguna’’, contó Viteri a EXPRESO ‘‘Todos los taxis, formales e informales, llenos. Alcancé a ver a un vecino y nos llevó’’, agregó la madre de familia, quien reside en el sector de Huancavilca Sur.

Como Viteri, hay docenas de padres de familia que les ha tocado improvisar formas para llevar a sus hijos a los planteles educativos, debido a la paralización de 44 de 58 operadoras de transporte urbano desde este lunes 9 de septiembre.

Verónica Carrasco optó por no mandar a sus hijos al colegio. ‘‘Entre ida y venida de la institución se me van mínimo cinco dólares. Eso es más que un almuerzo’’, manifestó la madre de familia.

Ministerio de Educación se pronuncia

La Subsecretaría de Educación de Guayaquil confirmó a EXPRESO que, pese a las evidentes molestias que se han presentado en torno a la movilización de los alumnos a los planteles, no han recibido ninguna solicitud formal de ninguna institución para suspender la jornada escolar.

‘‘Estamos evaluando la situación de cada plantel, y para los que no han podido asistir, tenemos activado el plan de contingencia para su continuidad educativa desde sus casas con las fichas pedagógicas’’, aseguró Educación.

A nivel de educación superior, el panorama es similar. Reynaldo Vázquez se pregunta cómo llegar hoy a clases, cuestiona que las autoridades ni la universidades no se han manifestado en cuanto a suspender clases. "No tengo cómo ir a clases, un taxi hasta donde está mi universidad me cuesta 10 dólares, necesito 20 dólares para ir y venir y con la situación económica que hay no tengo ese dinero, así que no tengo otra que faltar a clases", dijo el estudiante universitario.

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) afirma que mantiene agentes en los puntos críticos, para levantar informes técnicos y sancionar a las cooperativas que no están circulando, recordándoles que la paralización del servicio público puede derivar en sanciones penales o administrativas. Mientras tanto, la ciudadanía continúa improvisando formas de llegar a sus destinos, pensando ya en cómo harán durante la semana si se sostiene el paro indefinido.

