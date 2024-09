Aquiles Álvarez sobre paro de transportistas: "La tarifa no va a subir a su manera"

Frente al presente paro de transportistas en Guayaquil, que inició este lunes 9 de septiembre de 2024 por una demanda de aumento en las tarifas de pasaje, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha arremetido contra los líderes de los transportistas privados urbanos, describiéndolos como parte de una generación que, a su juicio, ha obstaculizado el progreso de la ciudad.

Orgulloso de corresponder al tercer mundo, en lugar de liderar y evolucionar. Andan metiendo puro retro… con tanto retro, ya se les dañó la caja" Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

“Otra vez el cuento del gallo pelón del señor Christian Sarmiento, el ZAR negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil”, comentó el alcalde, esta mañana, en su cuenta de X, criticando lo que percibe como un estancamiento y una falta de evolución en el sector.

Según Álvarez, el problema no solo radica en las demandas de aumento de tarifas de los transportistas, sino en la resistencia al cambio que representa la gestión actual de los dirigentes, a quienes calificó de mañosos. A su juicio, estos han provocado que Guayaquil, en transporte público, siempre retroceda.

“Orgulloso de corresponder al tercer mundo, en lugar de liderar y evolucionar. Andan metiendo puro retro… con tanto retro, ya se les dañó la caja", expresó el burgomaestre porteño.

En su publicación en su cuenta de X, Álvarez fue enfático en mencionar que no cederá ante las presiones de los transportistas para un aumento en las tarifas. “La tarifa no se va subir a su manera (o sea, a vaca)”, declaró. En su lugar, el regente asegura que cualquier ajuste se realizará de acuerdo con las necesidades y expectativas de los guayaquileños.

El alcalde de Guayaquil advirtió que aquellos transportistas que se sumen al paro enfrentarán sanciones tanto administrativas como penales. “Griten lo que quieran, acá trabajamos con planificación y convicción. Lo óptimo es que los transportistas urbanos privados honestos y buenos se sumen (...) no los prehistóricos de siempre. Tal vez esto sirva para sanear el servicio y terminar con tanto pipón.”, agregó.

Por su parte, la Autoridad de Transito Municipal (ATM) informó el domingo 8 de septiembre que desde el inicio de la actual administración se han generado espacios de diálogo con los dirigentes del gremio y con las operadoras para escuchar sus inquietudes.

"Sin embargo, han sido los intereses políticos de los dirigentes y sus desacuerdos internos los que ha impedido alcanzar consensos", aseguró la entidad.

En su último comunicado, el alcalde Aquiles Álvarez. conminó a los transportistas que "sí quieren el cambio" a esperar la ordenanza. "Socializaremos las exigencias y saldremos adelante, con orden y control", sentenció el burgomaestre

¿Son estas las primeras declaraciones de Álvarez en contra de los transportistas?

Nosotros no vamos a hacer lo que ellos quieran, ellos tienen que hacer lo que los ciudadanos quieran a través de lo que dicta el Municipio de Guayaquil" Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

Durante su último enlace radial, emitido el miércoles 4 de septiembre de 2024, Álvarez también arremetió en contra de los dirigentes de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas - Fetug. El primer personero municipal explicó que no los atendió tras las protestas que realizaron el pasado 29 de agosto.

"No los recibimos porque los hemos recibido mil veces, no voy a prestarme para la venta de humo. Si quieren gritar, que griten hasta que se cansen. Yo no me muevo por presiones, yo me muevo por convicción y en base a planificación. Los invitamos a ser parte de este nuevo sistema de control a través de la tarjeta Guayaca, pero no quisieron", expresó entonces Álvarez.

"Nosotros no vamos a hacer lo que ellos quieran, ellos tienen que hacer lo que los ciudadanos quieran a través de lo que dicta el Municipio de Guayaquil como normativa y cumpliendo las ordenanzas y las leyes y las exigencias que tenemos para mejorar el valor del transporte, mejorando las condiciones del transporte público y privado", manifestó el alcalde Aquiles Álvarez.

