La ATM reporta atentados e inicia proceso para sancionar a las cooperativas

Este 9 de septiembre, Guayaquil amaneció afectada por un paro de transportistas. La Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) ha exigido un aumento en la tarifa del pasaje. Sin embargo, el Municipio de Guayaquil ha dejado claro que no se permitirá ningún incremento.

En este contexto, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) ha reportado varios atentados contra las unidades de transporte. "Entre las alertas se han identificado bloqueos de buses, pinchazos de llantas y otros actos de vandalismo contra las unidades que, de manera responsable, siguen operando", informó la ATM en un comunicado emitido este lunes.

ATENTADOS CONTRA UNIDADES DE TRANSPORTE

La ATM también informó mediante comunicado que ha desplegado a agentes de tránsito para recopilar información y sancionar a las cooperativas de transporte que "no están cumpliendo con su deber".

Además, el Cabildo ha recordado que la paralización del servicio de transporte es ilegal y podría tener consecuencias legales. "Recordamos a los transportistas que la suspensión o interrupción de este servicio público podría derivar en sanciones penales o administrativas, de acuerdo con la normativa vigente. Actualmente, ya hemos iniciado el proceso sancionador contra algunas operadoras, entre ellas Juan Pueblo, Río Amazonas, Chongón y Copetrans".

La ATM informó que, de las 58 operadoras, 14 continúan brindando servicio "a pesar de las amenazas".

PARO EN GUAYAQUIL

Ante esta situación, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en redes sociales, indicando que no cederá ante estas presiones. "Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir a su manera (o sea, a la vaca). Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen. Vamos a nuestro ritmo. Los que se sumen al paro serán sancionados administrativamente y, por supuesto, coordinando con la Fiscalía del Guayas para las sanciones penales que acarrea suspender el servicio público", dijo Álvarez en un tuit.

El burgomaestre denominó al presidente de la Fetug como "El zar negativo de los transportistas".

"Otra vez el cuento del gallo pelón del señor Christian Sarmiento, el zar negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil. Orgulloso de corresponder al tercer mundo, en lugar de liderar y evolucionar. Andan metiendo puro retro... con tanto retro, ya se les dañó la caja", escribió.

Buses de transporte público paralizan el servicio, pese a que es ilegal. pic.twitter.com/dOVHFTjk3j — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 9, 2024

