Siete horas tomó sofocar el mayor incendio estructural en seis años en Guayaquil

El fuego fue de alarma 3 y movilizó a más de 300 bomberos. El techo colapsó y había material altamente inflamable

El incendio se combatió durante más de siete horas y fue controlado recién pasado el mediodía.

Están preocupados. Un incendio de gran magnitud registrado la madrugada de este 9 de febrero destruyó varios galpones de una fábrica ensambladora de motocicletas y dejó en incertidumbre a decenas de trabajadores del Guasmo norte de Guayaquil. Hasta pasadas las 14:00, personal del Cuerpo de Bomberos se encontraba ahí en el sitio.

El fuego avanzó en segundos

El fuego se inició cerca de las 03:20 y avanzó con rapidez. En pocos segundos, las llamas superaron la altura de las estructuras y se propagaron por gran parte de la planta, ubicada en la cooperativa Primero de Marzo, una zona densamente poblada.

(Le puede interesar leer: Ciclovía de vía a la costa se utiliza como basurero, alertan ciclistas y residentes)

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil clasificó la emergencia como alarma 3 y confirmó que se trata del incendio estructural más grande registrado en la ciudad en al menos los últimos seis años.

La planta está ubicada en una zona densamente poblada del sur de Guayaquil, lo que obligó a reforzar el perímetro. FRANCISCO FLORES

La mayor emergencia estructural en seis años

Durante más de siete horas —al menos hasta pasado el mediodía— los bomberos combatieron el fuego con más de 300 uniformados y al menos 87 vehículos, incluidos refuerzos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, para evitar que las llamas se extendieran hacia viviendas cercanas. Ni la lluvia registrada en la madrugada logró disminuir la intensidad del incendio.

Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles Leer más

Desde el exterior aún se observaba humo salir de la estructura, cuyo techo colapsó casi por completo. Uno de los mayores riesgos fue la presencia de baterías altamente inflamables almacenadas en el interior de la fábrica, lo que obligó a extremar las maniobras. Para atacar los focos activos, los bomberos abrieron orificios en las paredes y dirigieron las mangueras desde distintos puntos.

(Lo invitamos a leer: Aumento de dengue en Guayaquil tras primeras lluvias del 2026)

Versiones preliminares sobre el origen

Vecinos del sector relataron escenas de pánico durante la madrugada. “Desperté envuelto en humo. Las sirenas me asustaron. Solo se veían llamas gigantes, todo ardiendo. Me ahogaba. Tuvimos que salir a ayudar. Intentamos sacar los vehículos que estaban dentro de la bodega. Nuestro miedo era que todo explote”, contó Pablo Vélez, residente del sector.

[Actualización]

Un total de 86 unidades y 300 bomberos continúan en operaciones. Además, contamos con el apoyo de dos unidades de combate de @BCB_Samborondon.



Al momento, la emergencia está controlada en un 90%, sin embargo, aún quedan focos que requieren ser extinguidos. pic.twitter.com/yOtOYBSXF0 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 9, 2026

De manera preliminar, guardias de seguridad indicaron que antes del incendio se habría escuchado un sonido asociado a un posible cortocircuito en la bodega de repuestos. Otros moradores aseguraron haber escuchado una explosión. Sin embargo, las autoridades señalaron que el origen del siniestro aún no ha sido determinado y será establecido mediante peritajes técnicos.

Nivel de alarma: La emergencia fue clasificada como alarma 3, el nivel más alto para incendios estructurales. FRANCISCO FLORES

El incendio sorprendió a los trabajadores cuando se dirigían a iniciar su jornada. Algunos se enteraron por mensajes y videos enviados por compañeros; otros llegaron hasta la planta y encontraron el área cerrada, acordonada y rodeada de unidades de emergencia. La preocupación fue inmediata: qué pasará ahora con sus empleos.

Una parada de la Metrovía cierra por un mes: Conozca cuál es y cómo afectará su viaje Leer más

Desde la empresa, el gerente comercial Luis Alberto Jarrín señaló que todavía es prematuro cuantificar las pérdidas materiales. Indicó que la planta cuenta con seguros que cubren la infraestructura y los costos operativos, lo que permitiría sostener la operación y cumplir con los compromisos laborales.

Al momento del incendio no había personal operativo en el interior de la planta, únicamente guardias de seguridad. No se registraron personas heridas ni fallecidas. La fábrica, dedicada al ensamblaje de motocicletas, opera desde hace varios años en este sector del sur de Guayaquil.

Para evitar saqueos y resguardar la zona, alrededor de 40 policías y militares permanecieron en el perímetro.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!