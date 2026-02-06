Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

congestión por sicariato en vía a Daule
En este punto de la vía a Daule se cometió el sicariato. El hecho violento provocó también congestión vehicular.ÁLEX LIMA

Sicariato en vía a Daule: Una víctima, caos entre vendedores y congestión vehicular

El hecho criminal ocurrió aproximadamente a las 13:00, cerca de una estación de Metrovía y de una institución bancaria

En el kilómetro 5 de la vía a Daule se cometió un sicariato este viernes 6 de febrero. En la zona, de alto movimiento comercial, peatonal y vehicular, el caos siguió a la violencia criminal.

RELACIONADAS

Ocurrió cerca de las 13:00, cuando la víctima, un hombre cuya identidad está por verificarse, conducía un automóvil. Cuando se detuvo en el semáforo de la intersección con la calle Primera, de Miraflores, hombres en moto le dispararon, según testigos.

En imágenes que circularon en redes sociales se observó al auto color negro con los impactos de bala en parabrisas y la ventana del lado del conductor, mientras el cadáver de la víctima estaba en la calzada, detrás del vehículo.

Vendedores autónomos, que frecuentan esta intersección, corrieron desesperados al escuchar los disparos. De manera preliminar, no se registraron heridos.

RELACIONADAS

Sicariatos que atemorizan y preocupan en Guayaquil

asalto Perimetral

Asalto en vivo en Guayaquil: En video quedó el atraco a conductores en vía Perimetral

Leer más

El hecho violento impactó también en el tránsito vehicular. A las 14:30 fue retirado el vehículo donde iba la víctima y se habilitó la vía.

Mientras se realizaba el proceso policial en la escena, la vía a Daule se caotizó con decenas de conductores intentando avanzar.

La fila de vehículos se extendía incluso hasta la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca de la ciudadela Bellavista.

Este crimen se cometió al día siguiente de que el empresario Trevor John Harding Borja, de 43 años, y su contador Ángel Merchán San Martín, de 35, fueran asesinados por un sicario en Urdesa Norte.

Ambos fueron atacados cuando llegaban a una empresa de seguridad donde Harding era accionista.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Andrés Castillo recibe suspensión de 30 días sin sueldo en la Asamblea: las razones

  2. Así fue la presentación de Nilson Angulo, el nuevo '10' del Sunderland

  3. Sánchez urge "prudencia" ante la borrasca Marta tras arrasadoras lluvias en España

  4. Desarme nuclear post-START III: Rusia y Trump avanzan, China rechaza participación

  5. Tarifas de transporte público en Guayaquil: Dónde y hasta cuándo aportar a ordenanza

LO MÁS VISTO

  1. Impacto de la nueva ruta de Reina del Quinche en la movilidad de Quito

  2. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  3. BanEcuador: Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos de hasta $5.000 al 9,8 %

  4. El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

  5. El oficialismo ya no disimula: Godoy es uno de los suyos

Te recomendamos