Sicariato en vía a Daule: Una víctima, caos entre vendedores y congestión vehicular

El hecho criminal ocurrió aproximadamente a las 13:00, cerca de una estación de Metrovía y de una institución bancaria

En este punto de la vía a Daule se cometió el sicariato. El hecho violento provocó también congestión vehicular.

En el kilómetro 5 de la vía a Daule se cometió un sicariato este viernes 6 de febrero. En la zona, de alto movimiento comercial, peatonal y vehicular, el caos siguió a la violencia criminal.

Ocurrió cerca de las 13:00, cuando la víctima, un hombre cuya identidad está por verificarse, conducía un automóvil. Cuando se detuvo en el semáforo de la intersección con la calle Primera, de Miraflores, hombres en moto le dispararon, según testigos.

En imágenes que circularon en redes sociales se observó al auto color negro con los impactos de bala en parabrisas y la ventana del lado del conductor, mientras el cadáver de la víctima estaba en la calzada, detrás del vehículo.

Vendedores autónomos, que frecuentan esta intersección, corrieron desesperados al escuchar los disparos. De manera preliminar, no se registraron heridos.

Sicariatos que atemorizan y preocupan en Guayaquil

El hecho violento impactó también en el tránsito vehicular. A las 14:30 fue retirado el vehículo donde iba la víctima y se habilitó la vía.

Mientras se realizaba el proceso policial en la escena, la vía a Daule se caotizó con decenas de conductores intentando avanzar.

La fila de vehículos se extendía incluso hasta la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca de la ciudadela Bellavista.

Este crimen se cometió al día siguiente de que el empresario Trevor John Harding Borja, de 43 años, y su contador Ángel Merchán San Martín, de 35, fueran asesinados por un sicario en Urdesa Norte.

Ambos fueron atacados cuando llegaban a una empresa de seguridad donde Harding era accionista.

