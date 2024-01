Salinas: La vía a Punta Carnero, un laberinto minado de baches

La vía que enlaza a Salinas con Mar Bravo, Punta Carnero, el puerto pesquero Anconcito y la localidad petrolera Ancón, todos visitados por turistas, permanece en pésimo estado; y frente a ello, las quejas se multiplican.

El paisaje que acompaña a la vía Punta Carnero, que es la ruta para llegar a esos cuatro destinos, queda de lado ante la cantidad de huecos que tiene la arteria. Son decenas los que asoman y que son difíciles de esquivar a lo largo de los quince kilómetros de extensión que tiene la arteria.

Los conductores han sufrido ya varios accidentes y decenas evitan desplazarse por allí por el riesgo que genera movilizarse a paso lento.

Amo Punta Carnero, es para mí la playa más linda que hay. Sin embargo, el estado de la ruta que me lleva a este balneario es horrible. Solo tiene parches y huecos, y no está iluminada. Es insegura. Daniel Berujo,

​guayaquileño

“Siempre me ha gustado venir a Punta Carnero porque la caída del sol es espectacular y porque la playa te permite surfear. Sin embargo, ante los hechos delictivos que en 2023 se reportaron en la vía, he dejado de acudir a este destino. Y es que resulta imposible movilizarte a más de 20 kilómetros por hora, lo que me convierte en un blanco de los delincuentes”, alerta Sebastián Mejía, guayaquileño.

Hay tantos daños que resulta imposible desplazarse a más de 20 kilómetros en algunos tramos, lo que incrementa el temor a ser víctima de un asalto.

Según explicó el ciudadano Jorge Cruz, en lo que va del año ya se han registrado dos choques al evitar caer en los enormes agujeros.

Según los residentes que habitan en los condominios levantados al pie del mar, esta carretera lleva al menos dos décadas en el olvido y nadie ha hecho nada por intervenirla.

Carlos Rendón, también guayaquileño, asegura que con los últimos oleajes presentados los daños han empeorado. “El mar a veces se sale, los baches se van haciendo entonces más profundo. Y pese a que son decenas de los turistas que llegan a Carnero, la intervención no ha llegado. La ruta está descuidada, además de oscura. Nadie valora que el lugar sea un destino turístico. Aquí, por años, se hicieron las aperturas o cierres de las temporadas playeras. Aquí ves surfistas, hay escuelas de surf que te vienen a enseñar; pero nadie hace nada”, se quejó.

Deterioro. Habitantes y turistas lamentan que la vía que conecta a Salinas con Punta Carnero, Anconcito y Ancón esté en mal estado. Joffre Lino

Por la cantidad de baches y deslizamiento de la tierra en los costados, la carretera se ha vuelto más angosta, lo que aumenta el riesgo a los accidentes. De hecho, es tal el escenario que en algunos tramos, sobre todo en la zona de Mar Bravo, se han colocado sacos de arena que sirven como muralla para los vehículos.

“Los huecos cada vez son más profundos, urge una intervención integral. No basta con los bacheos que se realizan que son superficiales. Este problema no es de ahora, lleva años y nadie lo toma en serio. Mar Bravo, Punta Carnero son sitios naturales que sirven hasta como mirador. Uno puede ver la grandeza de la naturaleza, pero el estado de la vía nos espanta”, reconoció la guayaquileña Sofía Rendón.

La ruta carece de buena iluminación y está totalmente desatendida. Las autoridades se han acostumbrado a verla así: descuidada por años, pese a que incluso en la ruta, al pie del mar, se continúan levantando hermosos proyectos urbanísticos. Con un poco de atención, Punta Carnero sería un destino turístico ideal. Sebastián Tubay,

​guayaquileño

En Mar Bravo y Punta Carnero se levantan al menos 50 laboratorios de larvas de camarón que experimentan trabas para trasladar los productos hacia las diversas camaroneras del país. La Cámara Nacional de Acuicultura solicitó de manera urgente a la Alcaldía de Salinas el arreglo de la vía con el propósito de evitar el colapso total y de garantizar el movimiento oportuno de las larvas para proteger la industria acuícola.

Frente a este tema, el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, aseguró a EXPRESO que se gestiona con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la reparación.

“Se necesita alrededor de ocho millones de dólares para el arreglo integral, dinero que el Municipio no tiene. Hemos tenido varios diálogos con el actual ministro de Obras Públicas y estamos analizando qué plan es el más idóneo para solucionar este inconveniente que sí tiene años”, reconoció.

Desde hace dos meses he dejado de ir a Punta Carnero, a mi familia le robaron ahí, mientras corrían por la arena. Al final, intentamos ya alcanzarlos en plena vía. Fue imposible, con tanto bache al ir rápido casi hasta nos volcamos. Azucena Argudo,

​guayaquileña

La Municipalidad, que tiene la competencia de la arteria, ya procedió con la entrega de los estudios de topografía de suelo y, según detalló Córdova, Obras Públicas ya ha dispuesto revisarlos para definir el costo que tendría la intervención.

En la zona de Mar Bravo, la ciudadanía ha colocado sacos de arena para evitar que los vehículos, ante la falta de iluminación, al esquivar los baches vayan a parar a la arena. Joffre Lino

La ciudadanía, sin embargo, exige acelerar el pedido y priorizarlo. “Ahora que Ecuador está viviendo una crisis en materia de seguridad, necesitamos de vías en perfecto estado para reaccionar rápido si vemos que estamos en riesgo. Así como está la ruta es facilísimo que nos roben. Y es que una bicicleta logra rodar más rápido que nosotros. Nos pueden robar o matar. Y si lo hacen, la culpa será compartida entre los asaltantes y las autoridades. Hoy deben hacer algo, no mañana. Mañana puede ser tarde”, argumentó Sebastián Moreno, guayaquileño que tiene una casa para vacacionar en Ancón.

