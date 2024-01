En Santa Elena el oleaje encendió las alertas

La noche del pasado 3 de enero y este 4 de enero, un fuerte oleaje sorprendió a turistas y habitantes de Salinas, en Santa Elena. El agua de mar traspasó la segunda avenida e inundó parte de estas dos calles, las principales del área turística. A causa de ello, incluso un tramo del malecón fue cerrado para impedir el paso.

El oleaje arremetió contra las embarcaciones en Ballenita Leer más

Mientras en este lugar los habitantes se detenían a fotografiar el hecho y recoger incluso conchas y caracoles sobre el asfalto, en San José (Santa Elena) un hombre se ahogó al ser arrastrado por la corriente, lo que encendió las alarmas en la Península.

Cuando se produjo la pleamar, el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE cerró el tráfico vehicular para evitar que se produjeran accidentes en Salinas. Así mismo, se prohibió el ingreso de personas al mar hasta que baje la marea.

(Lo invitamos a leer: Ecuador espera nuevo tren de olas por oleaje de energía considerable)

El oleaje hizo que se forme una capa de conchillas que cubrió el asfalto en estas dos arterias, la cual fue retirada por una treintena de obreros de la Alcaldía, que las devolvieron al mar.

Por la emergencia, en un tramo del malecón de Salinas se cerró el paso. Joffre Lino

La Capitanía del Puerto de Salinas, mediante un comunicado, informó que el fenómeno se debió al arribo de olas del Pacífico a costas continentales de Ecuador en periodos de 18 segundos, lo que hizo que el mar se encuentre agitado. La situación cambiaría a moderada hoy 5 de enero y se prevé que desde mañana todo vuelva a la normalidad.

“Las olas no son tan grandes, pero la corriente está muy fuerte, por eso rápidamente se llena de agua la bahía. No hay daños materiales, al menos hasta ahora, pero se ha tenido que ubicar a las embarcaciones una milla más afuera de la orilla, para evitar algún hecho grave”, comentó el pescador Jorge Espinoza, del cantón La Libertad.

Inocar alerta que el oleaje podría empeorar en la costa ecuatoriana Leer más

Hasta el cierre de esta edición, personal de la Armada del Ecuador se encontraba realizando las tareas de búsqueda y rescate de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, frente a las costas de la comuna de San José.

“El ciudadano estaba bañándose y debido al fuerte oleaje fue arrastrado por las corrientes, perdiéndose entre las olas”, señaló uno de los testigos.

Ocurrido el incidente, la Capitanía de Puerto coordinó la movilización de una lancha y personal de la Unidad de Vigilancia Marítima de Puerto López, por estar más cerca del lugar donde se produjo el incidente, para iniciar las tareas de búsqueda y rescate.

(Le puede interesar leer: Posorja: Playa Delfín se desmorona tras los efectos del aguaje)

Frente a esta situación, la ciudadanía hizo un llamado a fortalecer las campañas y mensajes de alerta entre la ciudadanía. “Es común que cuando hay oleaje, todos salimos a ver, a grabar videos, a reírnos de lo que vemos, cuando lo idóneo sería que tengamos precaución. No digo que lo que pasó en San José responda a ello, para nada. Lo que digo es que en Salinas, para ser precisos, vemos que el agua nos llega a los edificios y estamos bien tranquilos. No sentimos ni un poquito de miedo y eso no está bien. Antes, teníamos harto espacio de arena en el mar. Ahora, las olas de por sí revientan en la calle. No seamos confiados, nada más”, expresó Paula Cáceres, habitante de San Lorenzo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!