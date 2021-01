La ruta que aterra al pasajero si no hay buses

Descontento y confusión. Para el segundo semestre de 2021 está prevista la inauguración de la Troncal 4 de la Metrovía, en Guayaquil, según los planes de la Autoridad de Tránsito del Municipio (ATM), entidad que tiene ahora la tarea de vigilar el funcionamiento de este sistema de transporte. Pero hay incertidumbre entre los moradores de la parroquia Febres Cordero.

Ellos, los futuros usuarios de este servicio, solicitan a las autoridades que no se retiren los buses de transporte público en el sector. “Cada líder barrial se reunió con los habitantes del sector y la preocupación de que no existan suficientes alimentadores y de que las personas al regresar de su trabajo tengan que caminar varias cuadras, es de todos. Por esto pedimos que no se retiren las líneas de las unidades de la zona, que es lo que se pretende hacer”, dijo a EXPRESO Guillermo Leones, presidente de Pueblo Negro y representante de la Coordinación de Confederación Unitaria de Barrios de Ecuador.

Los líderes comunitarios aclararon que el problema no radica en tener que caminar más o menos, sino la inseguridad que hay en el sector y para demostrar que los delincuentes se han adueñado de las calles relataron varios delitos.

“Mire lo que pasó semanas atrás, cerca de las calles K y la 23; como empezó a fallar el internet una chica tuvo que ir a otra casa para recibir clases, al regreso, a tres cuadras de su domicilio, fue abordada por un delincuente que la violó. Fue espeluznante”, contó Alejandro Pin, líder barrial de Plan Piloto.

Guillermo Leones, en el centro, levanta su brazo para señalar las cuadras que se deben caminar hasta la estación de la Metrovía, si no hay suficientes alimentadores. CHRISTIAN VASCONEZ

En efecto es difícil caminar en esta zona por la inseguridad, reitera el grupo al pie de la nueva estación de la Metrovía, de la 29, tras contar de asaltos y hasta de asesinatos que se han dado en el entorno. “Parte de la falta de la seguridad es porque hay varias luminarias dañadas en las intersecciones de las calles I, J, L, M”, manifestó Jairo Alvarado, líder barrial de la cooperativa San Francisco de Asís.

La ruta irá desde el suburbio hasta el centro, en las calles Julián Coronel y Córdova. El transporte pasará por más de 30 instituciones educativas, 15 entidades públicas, 12 hospitales, centros médicos, entre otros lugares. El transporte circulará por calles como la 29, Portete, Venezuela y General Gómez.

El grupo señaló que habían ido a la ATM para conversar sobre la preocupación que tienen de los alimentadores, pero no fueron recibidos por el gerente, Vicente Taiano, lamentan.

Sobre este punto este Diario consultó a la entidad y respondió que están prestos a atender las dudas sobre la transportación pública, pero con una cita planificada y solicitada formalmente.

Algunas de las líneas que los ciudadanos que quieren que saquen de circular del suburbio. CHRISTIAN VASCONEZ

La ATM también explicó que en el corredor 1, que hace un recorrido similar al que hará la Troncal 4, hay 72 buses; y que cuando se inaugure la Metrovía en esta área se incorporarán 30 unidades más desde diferentes sitios, incluidos la Trinitaria.

Sobre si los buses de transporte público serán o no retirados, la ATM manifestó que estas mismas unidades deberán acceder a las paradas.

En cuanto al número de los alimentadores para la Troncal 4, la entidad señaló que serán entre 5 y 14, dependiendo del requerimiento y la viabilidad económica. Lo que, a juicio de los habitantes, es un número pequeño.

Ante el cuestionamiento de que en la actualidad no están circulando suficientes alimentadores en las tres troncales que funcionan ya en el Puerto Principal, la ATM respondió que los efectos de la pandemia han alcanzado a todos los sectores, incluido la transportación. “En el caso de la Metrovía, los articulados del sistema nunca suspendieron la operación de sus articulados, pero ante el confinamiento, los alimentadores sí lo hicieron. La reactivación ha permitido que hasta ahora circulen 30 buses”, explicó la ATM.

Datos La Troncal 4 de la Metrovía va a movilizar cada día a unas 130.000 personas. Tendrá unos 14 alimentadores. El costo de la inversión es de unos $ 14,5 millones.

Pese a que el sistema tiene 70 alimentadores, y como lo reconoce la entidad, no está circulando ni la mitad de lo que tienen, tal como lo relató EXPRESO en un artículo anterior.

Metrovía, un mal servicio que el virus agravó https://t.co/6EezSsDq7v — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) August 16, 2020

“El problema es que ni cuando circulan todos no son suficientes para llegar a todos los sectores, por eso pedimos que no se retiren las líneas que circulan en el suburbio”, reiteró Leones, quien, además, pide que las otras unidades no salgan de la ruta para evitar las tan comunes aglomeraciones en los alimentadores.

Uno de los moradores de calle la N y la 23, Sócrates Jaramillo, dijo que él trabaja como estibador, y hay días en que sale a las 23:00 y los buses de transporte público que existen ahora lo dejan al pie de su casa. “En caso de que retiren los buses tendría que caminar unas ocho cuadras desde la estación de la 29 y eso me implicará exponerme a la delincuencia cada día”, indicó Jaramillo.

La dirigencia barrial reconoció que la cita a la ATM no la hicieron por escrito, pero sí hablaron con la secretaria del gerente de la entidad, por lo tanto, en los próximos días realizarán el pedido formal, porque la falta de alimentadores es un problema que existe con las tres troncales de la Metrovía que ahora funcionan.

Distanciamiento imposible: La metrovía rueda con menos de la mitad de sus unidades https://t.co/xBI0psidlV pic.twitter.com/QxiM85EcxH — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) August 7, 2020

URBANISTA

“Hay que mejorar la interconectividad”

Las quejas de los usuarios por la falta de alimentadores en las tres troncales que funcionan de la Metrovía, EXPRESO las ha recogido en ediciones anteriores. Es un problema que urbanistas como Óscar Valera lo señalan como una falla en la interconectividad. El arquitecto explicó a este Diario que ha hecho el ejercicio de ir desde Argentina y Eloy Alfaro hasta Los Ceibos en la Metrovía y por la espera de los alimentadores se ha demorado cerca de dos horas. Mientras que tomando la línea CTP ha llegado en unos 45 minutos. “Por lo tanto, es evidente que faltan alimentadores para mejorar la interconectividad”.

El planteamiento del urbanista es que existan estaciones mixtas, donde puedan ingresar los buses de transporte público; aunque la gestión no sería fácil porque las líneas pertenecen a diferentes cooperativas, mientras que la Metrovía es un sistema articulado bajo una fundación. Pero es importante que la Metrovía esté integrada incluso con las estaciones de bicicletas, dijo.