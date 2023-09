¿Qué hacer en Guayaquil? Revisa la agenda para este fin de semana

Prepárate para un emocionante fin de semana en Guayaquil. Con una variada oferta de eventos culturales y de entretenimiento, EXPRESO te invita a disfrutar de una agenda repleta de actividades para todos los gustos y edades.

'Las Irresponsables' en el Teatro Sánchez Aguilar

Fecha: viernes 15 y sábado 16 de septiembre, a las 20:00.

Precio: $ 20

La obra 'Las Irresponsables' trata de tres amigas que deciden escapar de la ciudad por un fin de semana, pero ¿Qué sucede cuando dejan atrás todas las restricciones y se dejan llevar por sus impulsos? Esta obra del autor Javier Daulte, dirigida por Augusto Enríquez y protagonizada por reconocidas actrices, promete un viaje emocionante a través de las decisiones impulsivas y las consecuencias que esto puede traer.

¡Prepárate para un fin de semana lleno de nostalgia y diversión!

Este 15 de septiembre, a las 21:00, en la icónica Diva Nicotina, se revivirán los éxitos de High School Musical y Camp Rock en una noche especial llena de recuerdos. Además habrá espacio para recordar a los Jonas Brothers.

No te pierdas este espectáculo inolvidable. Las entradas están disponibles en Meet To Go (@meet2go).

Gala lírica de Mozart en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro

Fecha: viernes 15 de septiembre, a las 19:00.

Entrada: Gratuita (por orden de llegada hasta completar aforo).

Los amantes de la ópera y la música clásica tienen una cita imperdible. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, junto con destacados cantantes de ópera nacionales e internacionales, presentará una Gala Lírica dedicada a la obra de Mozart. Obras como 'Don Giovanni', 'Las Bodas de Figaro', y 'La Flauta Mágica' cobrarán vida en este espectáculo gratuito dirigido por el Maestro Iñigo Pirfano.

Música en vivo en Café Vino Bar del Teatro Sánchez Aguilar

Fecha: viernes 15 y sábado 16 de septiembre, de 19:00 a 01:00.

Entrada: Gratuita.

Prepárate para un fin de semana lleno de música en vivo con una velada al aire libre que promete ser inolvidable. El viernes 15, Nice Roan se apodera del escenario para ofrecerte una experiencia musical única. Y para culminar la semana con estilo, el sábado llega 'The Crooners', garantizando una noche llena de ritmo y diversión.

'Polvo de Estrellas' para los más pequeños de la casa

Fecha: sábado 16 y domingo 17 de septiembre, a las 11:00 y 16:00.

Lugar: Teatro Sánchez Aguilar .

Precio: $7 (niños) | $12 (adultos).

La obra de teatro 'Polvo de Estrellas' se trata de una mágica aventura que combina música en vivo, secuencias corporales y juegos interactivos. Dirigida especialmente para niños desde los 3 meses hasta los 6 años, esta producción te llevará a conocer el fascinante viaje de la nave 'Voyager' y su disco de oro que contiene sonidos e imágenes que resumen la humanidad. No te pierdas esta experiencia única.

Guayaquil ofrece un fin de semana lleno de entretenimiento y cultura para toda la familia.

