Antes de que Argentina se convierta en campeón del mundo, ya circulaban en redes sociales videos con una canción de fondo en los que se escuchaba la estrofa: “Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar”.

El tema llamado Arrancarmelo es una especie de balada-rap interpretada por Wos que lanzó el 6 de abril de este 2022, pero que gracias al mundial y a los propios argentinos, volvió a ser escuchada y a hacerse viral.

Pero, ¿quién es él? Su nombre real es Valentín Oliva Mónaco y surgió del underground del freestyle en Buenos Aires. Gracias a estas competencias, pudo viajar unas cuantas veces al extranjero, y así, su música empezó a hacerse más conocida.

Con 24 años, Wos ya lleva en su trayectoria giras por su país, Sudamérica y España, tres nominaciones a Latin Grammy y cuatro premios Gardel, y el Gardel de Oro, siendo el artista más joven de la historia en ganarlo.

Arrancarmelo ahora está en los oídos de mucha más gente que no lo había escuchado antes. Actualmente cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y para terminar, Messi subió un video sobre lo sucedido en Qatar con la canción de fondo.