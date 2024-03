Recorrer el camino de Santiago, un emotivo recuento de la peregrinación

“En mi juventud había leído alguna que otra cosa sobre el Camino de Santiago, sin mayor profundidad. Fue mi amigo Jorge Calderón quien sembró en mí el deseo de explorar la ruta jacobea... Un buen día, me visitó en mi oficina, relatándome su experiencia en la peregrinación que había hecho unos meses atrás. A partir de entonces mi curiosidad creció al punto de hacer irreversible mi decisión de caminar a Santiago por la ruta de las estrellas”, recuerda el empresario Paúl Palacios Martínez.

Conozca los horarios de misas y procesiones que habrá durante la Semana Santa Leer más

Su primera obra, publicada a fines del año pasado, narra la peregrinación que realizó junto a su hijo por esta ruta, que anualmente acoge a más de 300.000 visitantes.

El camino hacia Santiago de Compostela es una de las tres grandes peregrinaciones de la fe, junto a las de Jerusalén y Roma. La leyenda cuenta que en el sitio donde hoy se encuentra la Catedral de Santiago de la Compostela, estuvo la tumba del apóstol, que llegó hasta esos lejanos confines a predicar la palabra tras la muerte de Jesús.

Curiosamente, los peregrinos no son solo católicos practicantes. Hasta allá llegan cientos de personas esperando realizar una búsqueda espiritual o de introspección, y recorrer el extenso camino que no está libre de penurias, lo que el autor llama ‘la gracia de la fe’.

“No es solo para católicos o cristianos, es para todos los que están haciendo un recorrido de introspección o de espiritualidad. Y eso fue lo que más me llamó la atención, que es un tema místico que trasciende el cristianismo”, comentó el autor a EXPRESO.

Vivimos en alerta y resguardados, tan resguardados que a veces es difícil aceptar la amabilidad de las personas, sobre todo en el camino, donde todo es más sencillo y todos son iguales.



Paúl Martínez Palacios

Autor

La peregrinación de los protagonistas arranca con una decisión arriesgada: la de seguir la Ruta de Napoleón, pese a las dificultades que esta presentaba, entre ellas los altibajos en el terreno, un frío intenso y una espesa neblina.

Jim Crow, el horror y su ineludible legado Leer más

¿Tuvieron miedo? Palacios asegura que no.

“Nos preparamos durante varios meses, investigamos y consideramos que valía la pena el esfuerzo hacerlo por la ruta tradicional. Todo en la vida es como el ying y el yang, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas”, indicó.

Entre lo positivo, destaca, estaban los cautivadores paisajes, las ermitas, los monasterios y, por supuesto, la comida.

La gastronomía es un eje importante de la narración, que cuenta con numerosas fotografías de pequeñas posadas, cafés y hosterías con típicos platos de las regiones españolas y francesas por las que atraviesa el camino, así como pequeñas incursiones en la comida gourmet, como la que tuvo en ‘Íkaro’, restaurante de la reconocida cocinera ecuatoriana Carolina Sánchez y su esposo Iñaki Murúa.

‘Mi búsqueda de Santiago’ es su primer libro. Tardó varios años en escribirlo. Es promotor de la ruta jacobea del Camino de Santiago. Cortesía

(Le puede interesar leer: Quito vivirá la experiencia del restaurante Ikaro por 16 días)

“Me sorprendió mucho la gran diversidad gastronómica que hay en la ruta. Sin duda se come bien”, señaló risueño.

Otra particularidad del libro son las reflexiones que el autor hace de quienes conoce a lo largo de la ruta, entre ellos numerosos compatriotas que habían migrado a España durante la crisis migratoria y habían hecho sus vidas allá, y desconocidos que brindaban lo que tenían sin pedir nada a cambio.

“Debía educar mi corazón para aceptar que el mundo está lleno de gente hermosa”, comenta en un pasaje.

Camino a la libertad, un homenaje a Guayaquil y su gente Leer más

“Vivimos en alerta y resguardados, tan resguardados que a veces es difícil aceptar la amabilidad de las personas, sobre todo en el camino, donde todo es más sencillo y todos son iguales”, indica el autor.

La obra está a la venta en las principales librerías del país. Las respuestas del público, no obstante, lo han sorprendido, admite Palacios. “No me esperaba las respuestas tan cálidas que he tenido”, dice.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!