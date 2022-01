Hay expectativa desde que la chef Carolina Sánchez, dueña del restaurante Ikaro en España, anunció en sus redes sociales: Facebook, Instegram y Twitter de que Quito podrá disfrutar del menú del local que tiene estrella Michelin. Sánchez es la primera chef ecuatoriana que tiene la máxima distinción en gastronomía que se otorga en Europa.

Pero por ahora, no es que el restaurante abrirá sus puertas en la capital de Ecuador, sino que con ayuda de instalaciones apuntará a dar el servicio solo por 16 días, desde el viernes 21 de enero hasta el domingo 6 de febrero de 2022. "Aunque esto no significa que no estemos analizando abrir una sucursal de Ikaro en Ecuador. Esto es una idea que la tenemos desde antes de la pandemia, pero por ahora no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es estar por un tiempo limitado en Quito", explicó a Diario EXPRESO Carolina Sánchez, chef y propietaria del restaurante de Ikaro.

Agregó que para abrir una sucursal tendría que formar un grupo de cocineros que adopten la filosofía que ella y de su esposo, Iñaki Murua, chef y socio de ella en Ikaro, de cómo atender, de cómo cocinar. "Son muchos detalles que se unen para lograr el plato, ambiente y servicio perfecto para que la persona disfrute y de eso somos muy exigentes con Iñaki", dijo Sánchez.

Carolina Sánchez e Iñaki Murua dueños del restaurante Ikaro, ganador de estrella Michelin. Cortesía

Ikaro se caracteriza por brindar un servicio personalizado, por esto en los días en que Sánchez y Murua estén en Quito, el local que está en España estará cerrado.

Entonces, si todavía Ikaro no tendrá una sucursal fija en la capital de Ecuador, ¿por qué va funcionar en la capital ecuatoriana? "Ecuador es parte fundamental de nuestra gastronomía, por ello en nuestro quinto aniversario hemos querido acercar a Quito nuestro restaurante", dijo Sánchez.

La firma va a funcionar en las instalaciones del restaurante Paamari. "En esa instalación están todas las herramientas que se requieren para cocinar, entonces solo vamos desde España hasta Ecuador con nuestro saber hacer y vamos a utilizar los ingredientes ecuatorianos", manifestó Sánchez.

No descarta que a futuro también pueda traer Ikaro a Guayaquil, así mismo por unos días. Por lo pronto será en Quito y recién mañana, 4 de enero, se abrirá el lugar virtual donde se podrán hacer las reservas, atenderán 30 personas en el almuerzo y 30 personas en la cena.

En el menú que se ofrecerá en Quito habrán 15 platos donde se disfrutará de fusión de la cocina ecuatoriana, vasca y riojana y por esto habrá platillos con langosta de Galápagos, también habrá cochinillo, etc.

Sánchez también destacó que en forma general la gastronomía ecuatoriana está ganando más espacio en el mundo y que se frenó un poco por la pandemia, pero no ve lejos que sea la comida típica la que genere un turismo gastronómico.