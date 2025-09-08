Expreso
mujer alias Calcibón detenida en Durán
Alias Calcibón fue detenida durante el operativo Tormenta 40.JOFFRE FLORES

¿Quién es la mujer acusada de reclutar menores para microtráfico en Durán?

La Policía Nacional detuvo a un total de cinco personas durante un operativo

Un operativo policial ejecutado este lunes 8 de septiembre en el cantón Durán, parte de la Zona 8 junto a Guayaquil y Samborondón, dejó como resultado la detención de cinco personas.

La intervención, denominada Tormenta 40, se desarrolló en sectores conflictivos como Cerro Las Cabras, Cerro Redondo y Abel Gilbert, con el objetivo de reducir la criminalidad en uno de los distritos más violentos del área metropolitana.

De acuerdo con el teniente coronel Santiago Gavilánez, en los allanamientos se incautaron más de 50 motocicletas, alrededor de 1.000 dosis de droga, armas de fuego, radios de comunicación y cámaras de vigilancia.

El oficial precisó que los vehículos serán revisados por la Policía Judicial para determinar si presentan alteraciones en placas o chasis.

motos decomisadas en operativos
Estas son algunas de las motos que fueron incautadas en el operativo policial, realizado en Durán.JOFFRE FLORES
Alias Calcibón fue detenida en Durán

Uno de los hechos más relevantes del operativo fue la detención de una mujer de 45 años, conocida con el alias de Calcibón, señalada como reclutadora de adolescentes para actividades de microtráfico.

En su poder se encontraron al menos 80 pequeños paquetes de droga. Gavilánez añadió que la detenida a tres de sus hijos en hechos violentos, el último ocurrido el año pasado.

