Durán no descansa: madre e hijo asesinados en su vivienda

Un ataque armado dentro de una vivienda dejó dos víctimas mortales y un adolescente hospitalizado

En esta vivienda se produjo el brutal ataque contra la madre y sus hijo.

Jennifer, de 39 años, y sus dos hijos, Jhonny, de 18, y un adolescente de 13, cenaban cuando un hombre vestido de negro, que se movilizaba en una motocicleta blanca, ingresó a su vivienda ubicada en las calles Chile y Argentina, manzana 18, de la cooperativa Recreo Viejo, en el cantón Durán, y les disparó. El hecho se registró a las 19:20 del viernes 5 de septiembre.

399 crímenes en Durán en lo que va del año

Como consecuencia del brutal ataque, Durán contabilizó 399 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 6 de septiembre. Jennifer falleció en el lugar; su hijo mayor murió en la casa de salud a la que fue trasladado por sus familiares, mientras que el menor permanecía hospitalizado hasta el cierre de esta edición.

Una moradora contó que, según testimonios de personas que conocían a la víctima, la motivación del crimen podría estar relacionada con un hecho ocurrido meses atrás, del que Jennifer habría sido testigo. “Parece que vio de más, fue testigo de un sicariato y quizás por eso la ‘silenciaron’ para siempre”, dijo la vecina.

De acuerdo con información policial, la mujer recibió impactos de bala en la cabeza, mientras que sus hijos fueron alcanzados en varias partes del cuerpo.

“Sobre una silla, en un espacio destinado a la sala, se hallaba el cuerpo de la mujer. El agresor estaba vestido de negro y se movilizaba en una motocicleta cuando ingresó al domicilio. El padre de la mujer y abuelo de los niños se salvó porque estaba en el dormitorio”, detalló un investigador de la Policía.

Otra vecina señaló que los sicarios también dispararon contra los hijos de la víctima porque intentaron proteger a su madre al gritar y defenderla. Jennifer trabajaba limpiando domicilios.

Dos ataques armados en la misma jornada

A las 17:00 del mismo viernes 5 de septiembre, en la cooperativa Héctor Cobos, sector conocido como El Arbolito, en Durán, sicarios asesinaron a Sebastián Uduquel Gracia Gracia, de 59 años.

El hombre residía en la ciudadela Maldonado, pero había acudido a visitar a unos familiares en el mencionado sector cuando fue interceptado por los delincuentes, que le dispararon.

“Él estaba caminando cuando lo atacaron por la espalda. Era dueño de una recicladora; desconocemos las causas del ataque”, señaló un familiar.

