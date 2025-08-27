Guayaquil, bajo el temor de extorsiones y secuestros: 14 detenidos en operativos

Se capturó a sospechosos de actos delictivos en Pascuales y Ceibos. Conoce todos los detalles

La extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para los habitantes de Guayaquil y sus cantones vecinos. Comerciantes, empresarios y ciudadanos de a pie relatan que viven con miedo permanente a llamadas, panfletos o ataques armados, una situación que ha marcado la cotidianidad de la ciudad en los últimos meses.

En medio de esta crisis, la Policía Nacional ejecutó la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto una serie de operativos simultáneos en Guayaquil, Durán y Daule. El resultado: 13 personas detenidas y un adolescente aislado, todos vinculados con extorsiones y secuestros que tenían en zozobra a la población.

Detalles de los operativos y aprehensiones

El Crnl. Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, informó que se llevaron a cabo más de 20 allanamientos con apoyo de la Fiscalía. El oficial destacó que la lucha contra estos crímenes requiere precisión y rapidez, pues los grupos delictivos actúan con violencia y buscan sembrar miedo para obtener dinero.

Uno de los casos más graves ocurrió en Pascuales, donde delincuentes atacaron con disparos a una empresa de viviendas de contenedores y dejaron panfletos intimidatorios. Gracias a la intervención policial se detuvo a tres sospechosos, entre ellos un menor de edad, y se incautaron armas, celulares y motocicletas.

En Daule, la Policía logró rescatar a un ciudadano que había sido secuestrado mientras negociaba terrenos. Dos personas fueron capturadas en flagrancia, evitando que el hecho terminara en tragedia. En otro operativo paralelo, en el distrito Portete, fue detenido un sujeto investigado por el secuestro de un hombre en marzo pasado.

El Distrito Sur de Guayaquil también fue escenario de acción policial. Tres individuos fueron arrestados tras exigirle $5.000 a un comerciante a cambio de no atentar contra él ni contra su negocio. Los uniformados encontraron pruebas que vinculaban a los sospechosos con el delito, como celulares y comprobantes de pago.

Uno de los golpes más fuertes a la delincuencia se registró en Los Ceibos, donde se desarticuló una banda de cinco personas ligada al secuestro de una mujer ocurrido en junio dentro de un gimnasio. Una de las detenidas trabajaba como entrenadora en el lugar y habría sido la encargada de identificar a las víctimas.

Bandas criminales tras las extorsiones

La investigación determinó que los aprehendidos pertenecen a bandas criminales como “Los Igualitos”, “Tiguerones”, “Mafia 18” y “Águilas”. Según la Policía, con estas acciones se evitó que los delincuentes cobraran alrededor de 71 mil dólares en extorsiones.

En total, los operativos permitieron rescatar a tres víctimas, decomisar un arma de fuego, 23 cartuchos, 15 celulares, dos motocicletas y varios panfletos con amenazas. “Sabemos que la ciudadanía está cansada y temerosa, pero seguimos trabajando sin descanso”, subrayó el Crnl. Zumárraga, al pedir a la comunidad no ceder ante las presiones del crimen organizado y confiar en el trabajo policial.

