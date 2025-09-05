Crimen en Durán: hombre fue asesinado en su vivienda por encapuchados

Los sicarios se identificaron como "Policía Nacional". Hay temor en Durán por las continuas muertes violentas

Durán es uno de los cantones más violentos en Ecuador.

La madrugada de este jueves 4 de septiembre, un violento crimen conmocionó a la cooperativa Los Claveles, en el cantón Durán.

Un hombre identificado como Jhonny Darwin Gilce García, de 50 años, fue asesinado dentro de su domicilio por un grupo de sujetos encapuchados que irrumpieron a la fuerza en la vivienda.

De acuerdo con una fuente policial, el hecho ocurrió alrededor de las 04:00, cuando al menos tres individuos vestidos de negro llegaron hasta la casa haciéndose pasar por agentes de la Policía Nacional. Tras gritar “¡Policía Nacional, abra la puerta!”, forzaron la entrada con una cizalla y, una vez en el interior, abrieron fuego contra la víctima, quien se encontraba en la cocina.

La pareja del fallecido relató que, durante el ataque, los agresores insistían en preguntar: “¿Tú sabes dónde está la droga?”. Luego del crimen, huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.

Lo que se encontró en la escena del crimen

En la escena, equipos de Criminalística levantaron al menos cuatro vainas percutidas de calibre 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la respectiva autopsia.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría relacionado con hechos de violencia criminal, delincuencia común y posible microtráfico, aunque hasta ahora no se han identificado a los responsables.

La Policía confirmó que Gilce García no tenía antecedentes penales, aunque sí enfrentaba un proceso judicial abierto desde 2023 por tenencia y porte de armas.

